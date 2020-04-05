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رئيس الجمهورية تابع انطلاق عملية اعادة اللبنانيين الراغبين الى لبنان

5
APRIL
2020
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ الصباح، انطلاق عمليات وصول اللبنانيين الذين رغبوا بالعودة الى لبنان من بلدان الانتشار هربا من تفشي وباء "كورونا"، والذين تم نقلهم الى مطار رفيق الحريري الدولي، برحلات خاصة لطيران الشرق الأوسط.
واطلع الرئيس عون على التقارير الواردة اليه في هذا الخصوص، كما تابع ما ورد عن الاحوال الصحية لكل منهم، وشدد على ضرورة الاهتمام بجميع العائدين ورعايتهم، وفقا لترتيبات الآلية التي وضعتها الوزارات المختصة في هذا الاطار بهدف انجاح عملية العودة.
وتابع رئيس الجمهورية كذلك توزيع العائدين على مختلف اماكن الحجر التي وضعت لهذه الغاية في عدد من الفنادق، واعطى التوجيهات اللازمة لمتابعة اوضاعهم عن قرب وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولذويهم وفق الآلية المتبعة.
يذكر ان رئيس الجمهورية كان دعا اعضاء "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" (ISG) الى اجتماع يعقد قبل ظهر غد الاثنين في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين، وذلك لاطلاع اعضاء المجموعة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات ازمة وباء "كورونا" على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، كما وعلى مسألة النازحين السوريين.
وتضم "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" سفراء الولايات المتحدة الاميركية، والاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والمانيا، وايطاليا، والامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية. كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.

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