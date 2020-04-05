نقابة محرري الصحافة اللبنانية : نأمل من القوى الامنية تسهيل مهامهم

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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "تحيي نقابة محرري الصحافة جميع الصحافيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية كافة، على الجهود المخلصة التي يقومون بها لمواكبة النشاطات المختلفة، رسمية وغير رسمية، والمتعلقة بوباء كورونا، لا سيما المخاطر التي يتحملونها في هذا المجال. وتعتبر النقابة أن مهمة الإعلاميين في هذه المرحلة لا تقل أهمية عن المهمة النبيلة التي تقوم بها القطاعات الرسمية والطبية والأمنية وغيرها، وتأمل من القوى العسكرية والأمنية تسهيل مهامهم للقيام بأعمالهم، في إطار الاستثناءات الممنوحة لهم من قبل الحكومة ووزارة الداخلية. كما ترجو النقابة من الزملاء الإعلاميين اتخاذ أقصى درجات الحذر والاحتياطات، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم بشكل عام".