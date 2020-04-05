الرئيس دياب يتفقد الاجراءات اللوجستية والطبية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي

A + A -

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح اليوم الاجراءات اللوجستية والطبية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت للاطلاع على التحضيرات المتعلقة بعودة اللبنانيين من الخارج. وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ورئيس المطار فادي الحسن وعدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين في المطار. وقد رافق الرئيس في جولته وزراء الخارجية ناصيف حتي والداخلية محمد فهمي والصحة حمد حسن والأشغال ميشال نجار والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية والإعلام منال عبد الصمد ومستشار الرئيس خضر طالب.

وبعد الجولة، أدلى الرئيس دياب بالتصريح التالي:

تهدف هذه الجولة اليوم إلى الاطلاع على الاجراءات المتخذة في المطار لمواكبة عودة اللبنانيين من الخارج.

حكومتنا معنية بكل لبناني في الداخل والخارج ونعتبر جميع اللبنانيين من عائلتنا، كما أن هذه الحكومة تسعى إلى إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية والسياسية. فكل لبناني هو فرد من أفراد العائلة الواحدة الكبيرة، ألا وهي عائلة لبنان واللبنانيين، وبالتالي فإن هذه الحكومة هي حكومة بناء الجسور بين المناطق والأحزاب .

الحكومة حاضرة اليوم بجميع وزرائها المعنيين، وسوف يُطلع كل وزير الجمهور على ما قامت به وزارته في هذا المجال. والحقيقة أن الحكومة تصل الليل بالنهار من أجل ولادة لبنان الجديد، ليس فقط على الصعيديْن المالي والاقتصادي، بل أيضًا على الأصعدة كافة.

ويحدوني الأمل في أن تزول غيمة الوضع الصحي المتصلة بكورونا في أقرب وقت، بالحد الأدنى من الأضرار على اللبنانيين في الداخل والخارج. سيولد لبنان من جديد بكل مقوماته إن شاء الله؛ فالشعب اللبناني هو بالفعل شعب عظيم، ويستمد قوته من اللبنانيين في الداخل والخارج؛ لذا، فإننا معنيون، كما ذكرت منذ بداية الطريق أي منذ شهر ونيف، بعودة اللبنانيين من الخارج، على أن تكون هذه العودة آمنة لهم قبل أن تكون كذلك لغيرهم وطبعاً لعائلاتهم وللشعب اللبناني.

بالمناسبة، أود أن أنقل لكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشكره لكافة العاملين على تنفيذ هذه الاجراءات وللوزراء المعنيين الذين يواكبون عودة اللبنانيين من الخارج.

وبدوري، أثني على العمل الجبار والمميز الذي تقوم به كافة الجهات المعنية، بَمن فيها طيران الشرق الأوسط والوزراء والأجهزة الأمنية والعسكرية ووسائل الإعلام، والمستشفيات والأطباء والممرضين والممرضات، واللائحة تطول. في ظل الضغوط التي يواجهونها، قد تُرتَكَب بعض الهفوات، لكننا سنستخلص العبر منها ونحسن الاجراءات للتعامل مع الرحلات القادمة في الأسابيع المقبلة. وأنا اعتبر كل لبناني فردًا من أفراد عائلتي، ليس أنا فحسب، بل كل وزير في هذه الحكومة أيضاً.