الوزير حسن من المطار: عودة اللبنانيين خطوة جدية جدا وليست استعراضية وعلى مستوى عال من المهنية

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يشرف وزير الصحة العامة حمد حسن والفريق الطبي في المطار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، رئيس مجلس ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، على وصول المسافرين العائدين من الرياض، والبالغ عددهم 78 راكبا، ويتابع الوزير حسن كل حالة ويعطي الإرشادات اللازمة.

واعتبر حسن في كلمة، ان ما جرى بخصوص عودة المغتربين يعتبر "خطوة جدية جدا وليست استعراضية وعلى مستوى عال من المهنية".

وأشار الى أن "كل الفرق المختصة بوزارة الصحة العامة تتصرف بشكل دقيق وفق الخطة الموضوعة لضمان سلامة الوافدين على متن الطائرة، ومن ثم سلامة أهاليهم الذين سيختلطون معهم لاحقا وسلامة مجتمعنا اللبناني، وهذه الخطوة المسؤولة تمت بتضافر الأطراف كافة، وفق خطة وزارة الصحة وفريقها الذي توجه الى متن الطائرة لمواكبة أوضاع المسافرين طبيا وصحيا" .

وأوضح ان "المسافرين سينقسمون الى أربع فئات وسينزلون مع سوار ملون لكل فرد، ويشير السوار الى المكان الذي سيجلس فيه كل عائد من على متن الطائرة وكذلك حالته، ومن ثم سيتسلم الفريق الطبي الموجود في المطار الاستمارات التي سجلها كل مسافر، وسيدققون بالمعلومات الصحية واللوجستية وامكان الحجر المنزلي، بعد إجراء فحص PCR وسيكون لدينا كل المعلومات الكافية وسيتوالى أخذ العينات، وسيذهب المسافرون مباشرة الى الفنادق المخصصة بمتابعة مباشرة من فرق وزارة الصحة العامة وخلال ست ساعات ستصدر نتائج الفحوص، وسيقرر على أساسها حالة كل مسافر ومن يريد العودة الى منزله سيذهب بمواكبة القوى الأمنية ومتابعة السلطات المحلية".