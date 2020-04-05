د. مارك زبال: بفضل تبرعات الإنتشار تمكنا من شراء المسلزمات الطبية وستوزع من قبل فريق الاستجابة على المستوصفات البعيدة والجمعيات الأهلية

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بعد إطلاق التيار الوطني الحر حملة التبرعات في 17 آذار بهدف الوقوف معاً لمحاربة وباء كورونا، أطلّ اليوم منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك- أنطوان زبال مع الإعلامي ايلي حوشان عبر شاشة الـ Otv حيث تم عرض أول عينة من التبرعات العينية التي وصلت إلى لبنان من جميع دول الإغتراب، دعما للشعب اللبناني لمكافحة فيروس كورونا. هذه المساعدات وصلت بعد توجيهات رئيس التيار الوطني الحر المهندس ‏جبران باسيل وطبعا مع الالتزام بمعايير الارشادات الوقائية من وزارة الصحة وهيئة الأطباء في التيار.

د.زبال اكد ان، ومنذ عشرين يوما قدّمت هيئات الانتشار في التيار من ‏أستراليا، كندا،أوروبا، افريقيا والدول العربية و الولايات المتحدة ‏التبرعات بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشوها افرادها في بلدانهم، حيث تمكنوا من الوقوف جنبا إلى جنب مع اهلهم في لبنان لمكافحة هذا الوباء العالمي. زبال شدد على انه بفضل هذه المبادرة، تمكن التيار من شراء المعدات الوقائية اللازمة ، والتي اصبحت موجودة في مكاتب الانتشار في ميرنا الشالوحي ‏من كمامات وقائية إلى بدلات و نظارات و ميزان حرارة واغطية للأحذية وغيرها مما يعرف بلPPE وكلها مصنعة بحسب المواصفات الأوروبية، مشيراً الى ان هذه المساعدات ستوزع من قبل فريق الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا في التيار الوطني الحر على المستوصفات البعيدة والجمعيات الأهلية في كل لبنان.

ومن ثمّ، تحدث السيد رفيق حداد المسؤول المالي في التيار الوطني الحر، عن أهداف حملة التبرعات الداخلية وفي بلدان الانتشار حيث فند الأرقام وانجازات التيار من مبدأ الشفافية المطلقة، وتناول حداد موضوع الكاشفات والاختبارات السريعة )Rapid test ( التي لا تزال في عهدة الجمارك اللبنانية بانتظار الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة، داعياً الوزارة الى الموافقة السريعة لما لها من فائدة في محاربة الفيروس ومحاصرته.

كما شكرا مساعد المنسق العام للشؤون الدول العربية السيد كارلوس نورا البلدان العربية على دعمها الدائم للبنان. ووجه السيد هادي لطوف مسؤول بال LACD شكرا لكل المنتشرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

في الختام، توجه الدكتور زبال بالشكر الى اللبنانيين المنتشرين في الخارج مؤكدًا أنّ التيار على تواصل دائم مع كل الذين هم بحاجة للعودة إلى لبنان في التنسيق معهم بغض النظر عن أي انتماء طائفي او حتى حزبي، مناشداً جميع اللبنانيين والاحزاب لإعطاء اولوية العودة لكبار السن‏ والنساء والأطفال ومن هم بأمس الحاجة للوصول إلى لبنان. ‏