رئيس الحكومة من مطار بيروت: لبنان سيولد من جديد

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قال رئيس الحكومة حسان دياب بعد زيارته لمطار بيروت للإضطلاع على الإجراءات المتخذة مواكبة لعودة اللبنانيين من الخارج: "هذه الحكومة هي حكومة إزالة الحواجز التي وجدت بتراكم السنين، وهي الحواجز الطائفية والمذهبية والسياسية، ولبنان سيولد من جديد بمساعدة الجميع في أسرع وقت على كل الاصعدة".

وعن تحويل الاموال الى الطلاب، قال: "كان هناك تركيز على هذه النقطة واكدنا على حاكم مصرف لبنان ضرورة مساعدة الطلاب في الخارج".

وعن الاجراءات الاضافية المتخذة للالتزام بالحجر المنزلي، قال: "هناك اجراءات جديدة سيعلن عنها وزير الداخلية بالنسبة لتخفيف الزحمة على الطرق"، وطمأن الى ان جميع العائدين سيخضعون لفحص PCR.