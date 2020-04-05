عناوين الصحف ليوم الأحد 5 نيسان 2020

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النهار: لبنان يتلمس خطواته نحو صندوق النقد الدولي وصول اربع رحلات اجلاء وسط اجراءات صارمة



الديار: مجموع المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان تخطى الـ 20 ألف مواطن لبناني

تعميم مصرف لبنان يحرر أموال أكثر من مليون حساب مصرفي ويريح المودعين الصغار

لبنان بحاجة لضخ السيولة في الأسواق والتعامل مع صندوق النقد الدولي بات ضرورياً



الأنباء الكويتية: طائرات إعادة المغتربين تبدأ الوصول اليوم ولبنان يتأهب



الشرق الأوسط: سباق دولي محموم على المعدات والكمامات... وكارثة تتربص بأفريقيا

منع التجول 24 ساعة في أحياء بجدة بسبب «كورونا»... والكويت تسجل أول وفاة... وإسبانيا تتخطى إيطاليا في الإصابات