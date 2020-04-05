إصابات {كورونا} في لبنان ترتفع إلى 520

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ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في لبنان إلى 520 بزيادة 12 حالة إضافية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة وصل إلى 520 حالة بزيادة 12 حالة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصاً.

وللمرة الأولى منذ نحو خمسة أيام، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى الآن على 17 وفاة.

في موازاة ذلك، أعلمت وزارة الصحة العامة المواطنين المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، من ضمن الرحلات التي سيبدأ تسييرها اليوم (الأحد)، بضرورة تعبئة استمارة خاصة والإجابة عن كل الأسئلة المطروحة فيها.