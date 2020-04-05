living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إختيار أهل الكفاءة في حاكمية "المصرف" .. يؤرق "المنظومة الحريرية" وقد يكشف فسادها

5
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

- حكومة دياب خاضت تجربتين ناجحتين منذ إنطلاقها
- بدأت تلوح بارقة الأمل للبنانيين العطشى للتغيير
- رد دياب يتماشى مع المزاج الشعبي
- سفراء أثنوا على موقف دياب حيال المحاصصة
- "الحريرية"، كعادتها، لا تخوض معاركها السياسية والإنتخابية إلا تحت عناوين مذهبية
- حزب الله عبر بوضوحٍ عن رفضه "للمحاصصة" ومساندته لدياب

حسان الحسن - الثبات-

لقد خاضت حكومة الرئيس حسان دياب، تجربتين ناجحتين، منذ إنطلاقها، بعد نيلها ثقة مجلس النواب، في شباط الفائت، فقد تصدت بحدودٍ مقبولةٍ، لانتشار وباء "كورونا"، وبإمكانات متواضعة، ووفقاً لمعايير متخذة عالمياً، باعترافٍ دوليٍ، ومحليٍ، لذا لقي أداء الحكومة ي رضا شريحة كبرى من المواطنين وإعجابها، ولا سيما عندما بدأت تواجه بـ"اللحم الحي" تداعيات وباء قصَّرت دول عريقة، وذات نظام مستقر، عن مواجهته بطريقة مرضية. والنجاح الأبرز لدياب، أو بدء سريان التغيير المنشود، من خلال تعطيل "نظام المحاصصة" في الوظائف العامة بين مكونات الطبقة السياسية الطائفية التقليدية، الذي كان سائداً في البلاد منذ العام 1992. فقد بدأت تلوح بارقة الأمل للبنانيين العطشى للتغيير، عندما سحب رئيس الحكومة بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت، مؤكداً رفضه لنظام المحاصصة السياسية في التعيينات، وجازماً ان حكومة الاختصاصيين، لا يمكنها ان تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاية.

 

أمام هذا النهج التغييري الجديد، من المسلّم به أنه بدأت تهتز دعائم الطبقة المذكورة آنفاً، المرتكزة على أسلوب الزبائنية، في تعاطي هذه الطبقة مع أتباعها، في سبيل تعزيز هذه الدعائم. لذا حاولت هذه الطبقة لملمة قواها، وشن هجومٍ إستباقيٍ على الحكومة، من داخلها، وخارجها، قبل إنعقاد جلسة الحكومة، التي كان مقرراً فيها، إجراء التعيينات، عبر محاولة الأفرقاء التقليديين، إدخالها في أحدى "ألاعيب النهج السابق"، أي العودة الى تطبيق المحاصصة، وتوزيع "المغانم الوطيفية" على أفرقاء الطبقة المذكورة، التي أوصلت البلاد الى قعر الهاوية. فجاء موقف دياب المذكور، كأفضل ردٍ مناسب، على هذه المحاولة، ونجاحه في إحباطها، الأمر الذي يتماشى مع المزاج الشعبي، ما أسهم في توسيع دائرة المؤيدين لرئيس الوزراء اللبناني، في الداخل والخارج. فقد أثنى سفراء تنتمي دولهم إلى "مجموعة دعم لبنان" على موقف دياب حيال المحاصصة السياسية، التي أراد عدد من القوى السياسية استعمالها لكسب ما تريده من مراكز حساسة في ملاك مصرف لبنان، وذلك عبر سحب بند التعيينات من الجلسة الأخيرة للحكومة. وتوقف سفير دولة أوروبية مهتمة بمساعدة لبنان عند موقف دياب، فوجد فيه تقارباً مع ما تطالب به بلاده، وكذلك يلتقي مع مواقف دول كثيرة من الاتحاد الأوروبي وسواها من الدول الغربية. وأيد السفير أيضاً عزم دياب تقليص رواتب المرشحين لملء مراكز نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، بحسب ما نقلت جريدة الشرق الأوسط.

 

أما بالنسبة لمنظومة الحريرية السياسية برمتها، التي تناتشت الدولة وماليتها وإداراتها على مدى ثلاثة عقود، فكعادتها، فهي لا تخوض معاركها السياسية والإنتخابية، إلا تحت عناوين مذهبية، لاغير. كذلك الأمر، بالنسبة لتعزيز مواقعها في مؤسسات الدولة كافة. لذلك دفعت "الحريرية" رؤساء الحكومة السابقين، الى شن هجومٍ على الحكومة، "بنكهة مذهبية"، خوفاً من أن تفقد دورها، في ضبط إدارة الدولة العميقة، المتمثلة، بحاكمية مصرف لبنان، وقطاع المصارف، والأجهزة الأمنية وسواها، في حال تم أختيار أهل الكفاءة في "الحاكمية"، و"الرقابة على المصارف"، و"الاسواق المالية" . والأهم من ذلك، إن جلّ ما يؤرق منظومة الفساد، هو اعتماد الحكومة معيار الكفاءة والشفافية في التعيينات، لان وجود أهل الكفاءة في مواقع حساسة، قد يفضح فساد، "الحريرية"، وشركائها.

 

وفي شأن الهجوم على الحكومة من الداخل، أو من بعض أركان "حاضنتها" السياسية المفترضة، فقد بدأ، عندما هدد رئيس مجلس النواب نبيه بري وأركان حركة أمل، بتعليق مشاركتهم في الحكومة، ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

 

وعلى المنوال عينه، تبعه النائب السابق سليمان فرنجية، الذي هدد بدوره أيضاً بالاستقالة من الحكومة، في حال لم يتم الاتفاق على التعيينات ، بما فيها حصته منها. غير أن دياب نجح في تخطي كل الألغام والعوائق، التي وضعت في طريقه حتى الساعة، بدعم من حزب الله، الذي عبر بوضوحٍ أيضاً عن رفضه "للمحاصصة"، ومساندته لدياب، من خلال ما جاء في بيان كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الأخير في الأيام القليلة الفائتة، الذي أشار الى أن الحكومة اليوم أمام تحد صارخ يمس رؤيتها الاصلاحية، وعليها ازاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد”.

 

حقاً، لقد أثبت سلوك دياب أنه رجل دولةٍ من الطراز الأول، فقد قبل التحدي، في ظروف غير اعتياديه مملوءة بالالغام محفوفة بالمخاطر، يوم وافق على تسميته رئيساً للوزراء، ثم نجاحه في تأليف الحكومة. وأسقط بذلك كل المراهنات، على تراجعه، أو عجزه عن التشكيل، أو حتى عدم نيل حكومته الثقة في المجلس النيابي.. ويبقى الجهاد الأكبر لدياب وحكومته، هو إنقاذ الوضعين الاقتصادي والمعيشي، ومواجهة ظغيان "المنظومة المالية المستفرسة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout