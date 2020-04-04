التيار الوطني الحر ردا على قيومجيان: مطولته المليئة بالتناقضات تؤكد ما قاله باسيل عن تلاعب تنفيعي بالمعايير

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

كتب الوزير السابق ريشار قيومجيان مطوّلة مليئة بالتناقضات في رد على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فتارة يتحدث عن ان لا علاقة للشؤون الاجتماعية بداتا الأسر الفقيرة وبإصدار البطاقات وأن دور الوزارة يقتصر على الزيارة، وطوراً يقول ان القوات مع استلامها للوزارة خفضت الاعداد لان كان هناك انتفاخ في أعداد المستفيدين لأهداف زبائنية. وكلام قيومجيان الذي أراده للهجوم على باسيل أتى ليؤكد ما تحدث عنه رئيس التيار الذي قال ان الوزراء السابقين تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعية والذي دعا الى تيويم الداتا التي اكد وزير القوات انها غير محدثة منذ ما قبل توزيره.