وزيرة العدل: بعض المواقف تفضح جهل أصحابها

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غردت وزيرة العدل ماري كلود نجم، عبر حسابها على "تويتر"، قائلا: "بعض المواقف تفضح جهل أصحابها.المصيبة هي أن هذا البعض مسؤول عن التشريع وينتمي إلى قوى سياسية شاركت في الحكم طويلا وتتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل وفي الأزمة".

ولاحقا أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل أن تغريدة نجم هي رد على تغريدة النائبة ديما جمالي.

وكانت جمالي قد كتبت صباح اليوم تغريدة قالت فيها: "التشكيلات المالية كادت أن تطيح بحكومة "التكنوقراط المستقلين"، ومسرحية التشكيلات القضائية لا تزال قابعة في الجوارير بعدما أقرها مجلس القضاء الأعلى وفق معايير الكفاءات.

كفى تسيبا! فلنسع إلى سلطة قضائية نزيهة تحمي الوطن.

فشلت حكومة المستقلين في أول الاستحقاقات الجدية التي تواجهها".

ثم ردت مساء على رد نجم، من دون أن تسميها، قائلة في تغريدة جديدة: "دبت الحمية عند إحداهن، وانتفضت لتدافع عن فريقها السياسي المشارك في الحكم والتشريع منذ 15 عاما، ويتحمل الوزر الأكبر من الازمة؛ إلا أننا اعتدنا منهم التنصل من المسؤولية.

يا ليت هذه "الحمية" كانت تجاه التشكيلات بدل عرقلتها، لأن ما حصل "جرصة" وإهانة بحق القضاء وجريمة بحق العدالة".