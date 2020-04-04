بلدية الشويفات تعلن عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا في حي العمروسية

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أعلنت بلدية مدينة الشويفات، في بيان وزعه مكتبها الاعلامي، تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في نطاقها "لرجل في العقد الرابع من العمر، وهو من سكان حي العمروسية، مشروع الأجنحة الخمسة"، مشيرة إلى نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأكدت أنها طلبت من عائلة المصاب وأخيه الذي يقطن بقربه، ومن جميع سكان المبنى ومن خالطهم، الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، لافتة إلى أن عناصرها عقموا كامل المبنى ومحيطه.

وذكرت "السكان بالإلتزام والتقيد بجميع الإرشادات الصادرة، مع التأكيد على الإستمرار بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. خليكم بالبيت الله يخليكم".