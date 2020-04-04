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ادكار طرابلسي: التعليم الجامعي عن بعد يحتاج لثقافة ودعامة ولتوعية تُزيل التشويش الحاصل

4
APRIL
2020
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استنكر النائب د. ادكار طرابلسي التهجم غير المنصف على التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية الّذين برهنا عن مستوى يضاهي في بعض الأحيان التعليم الخاص من خلال أجيال من الخريجين الذين أبدعوا في كافة المجالات. وطالب بتعزيز دور التعليم الرسمي والتعجيل بعملية تحديث المناهج كي يصبح مؤهلا لمواكبة تحديات العصر ومتطلبات التقدّم التكنولوجي والرقمي الحاصل بما يتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين وبما يجنبه مستقبلا كافة أنواع الانتقادات.

 

وتوجّه النائب طرابلسي الى وزير التربية القاضي طارق المجذوب الذي يقود سفينة التربية والتعليم وسط أمواج عاتية، ان يعمل مع وزير المالية على تسريع الافراج عن المنح والمساعدات المالية للمدارس الخاصة المجانية انصافا لأساتذتها في هذه الظروف القاسية.

 

وشدّد النائب طرابلسي على أن التعليم الجامعي عن بعد يحتاج لثقافة ودعامة ولتوعية تُزيل التشويش الحاصل من نحوه، كما يحتاج لإقرار قانون "التعلّم عن بعد" الذي اقترحه في ١٩ أذار ٢٠١٩، بأسرع وقت ممكن، ليصبح شرعيًّا، ولكي تُحفَظ نتاِئج طلاب الجامعات الذين يدرسون من خلاله حاليًّا، كما لجعل التعليم العالي في لبنان مواكبا للتعليم المتقدّم في دول العالم والعديد من دول المنطقة.

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