الارقام الفعلية - بلاد الموت من كورونا: اسوأ ٢٠ دولة

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تكثر الاحصائيات يوميا حول اعداد مصابي الكورونا لكن البعض منهم لا يعلن عن نفسه لقلة العوارض اما الاكثر دقة فهي الوفيات من كورونا و الادق تقييمها بحسب عدد السكان و هي على الشكل التالي(دول غير صغيرة جدا كي تكون الارقام ذات دلالة) :

١-ايطاليا ٢٤٣ وفاة لكل مليون نسمة

٢- اسبانيا ٢٤٠ وفاة لكل مليون نسمة

٣-فرنسا ١٠٠ وفاة لكل مليون نسمة

٤-بلجيكا ٩٩ وفاة لكل مليون نسمة

٥-هولاندا ٨٧ وفاة لكل مليون نسمة

٦-سويسرا ٧٠ وفاة لكل مليون نسمة

٧-بريطانيا ٥٣ وفاة لكل مليون نسمة

٨-ايران ٣٩ وفاة لكل مليون نسمة

٩-السويد ٣٥ وفاة لكل مليون نسمة

١٠-البرتغال ٢٤ وفاة لكل مليون نسمة

١١- ايرلاندا ٢٤ وفاة لكل مليون نسمة

١٢-الدانمارك ٢٤ وفاة لكل مليون نسمة

١٣-الولايات المتحدة ٢٢ وفاة لكل مليون نسمة

١٤-النمسا ١٩ وفاة لكل مليون نسمة

١٥-المانيا ١٥ وفاة لكل مليون نسمة

١٦-ايسلاندا ١٢ وفاة لكل مليون نسمة

١٧-النروج ١١ وفاة لكل مليون نسمة

١٨-باناما ١٠ وفاة لكل مليون نسمة

١٩-سلوفينيا ١٠ وفاة لكل مليون نسمة

٢٠- قبرص ٩ وفاة لكل مليون نسمة