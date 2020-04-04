الارقام الفعلية - بلاد الموت من كورونا: اسوأ ٢٠ دولة

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تكثر الاحصائيات يوميا حول اعداد مصابي الكورونا لكن البعض منهم لا يعلن عن نفسه لقلة العوارض اما الاكثر دقة فهي الوفيات من كورونا و الادق تقييمها بحسب عدد السكان و هي على الشكل التالي(دول غير صغيرة جدا كي تكون الارقام ذات دلالة) :
١-ايطاليا ٢٤٣ وفاة لكل مليون نسمة
٢- اسبانيا ٢٤٠ وفاة لكل مليون نسمة
٣-فرنسا ١٠٠ وفاة لكل مليون نسمة
٤-بلجيكا ٩٩ وفاة لكل مليون نسمة
٥-هولاندا ٨٧ وفاة لكل مليون نسمة
٦-سويسرا ٧٠ وفاة لكل مليون نسمة
٧-بريطانيا ٥٣ وفاة لكل مليون نسمة
٨-ايران ٣٩ وفاة لكل مليون نسمة
٩-السويد ٣٥ وفاة لكل مليون نسمة
١٠-البرتغال ٢٤ وفاة لكل مليون نسمة
١١- ايرلاندا ٢٤ وفاة لكل مليون نسمة
١٢-الدانمارك ٢٤ وفاة لكل مليون نسمة
١٣-الولايات المتحدة ٢٢ وفاة لكل مليون نسمة
١٤-النمسا ١٩ وفاة لكل مليون نسمة
١٥-المانيا ١٥ وفاة لكل مليون نسمة
١٦-ايسلاندا ١٢ وفاة لكل مليون نسمة
١٧-النروج ١١ وفاة لكل مليون نسمة
١٨-باناما ١٠ وفاة لكل مليون نسمة
١٩-سلوفينيا ١٠ وفاة لكل مليون نسمة
٢٠- قبرص ٩ وفاة لكل مليون نسمة