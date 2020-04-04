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جمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات تقدم ديرها الكائن في منطقة صربا كمركز للحجر الصحّيّ مجّانًا باشراف اتّحاد بلديّات كسروان الفتوح

4
APRIL
2020
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"الحالة حرجة للغاية، فنرى أنّه مهما عملنا ونعمل، نحن عاجزون عن مساعدتكم حقّ المساعدة، فما من يدٍ إلّا يد الله وحدها قادرة أنْ تنشلَنا من هذه الورطة" (المكرّم البطريرك الياس الحويّك، 1917).
 
في ظلّ الأوضاع الصحّيّة الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان والعالم، تُضاف إلى الظروف الاقتصاديّة الخانقة الّتي تشهدها بلادنا منذ سنوات، وبالأخصّ في هذه الأشهر القليلة الماضية، نرفعُ نظرنا إلى السّماء حيثُ رجاؤنا واتّكالنا على عنايةِ الله ورحمتِهِ اللامتناهية، ونمدُّ أيدينا لنُساهِمَ مع إخوتِنا في كلّ مبادرةٍ كنسيّة وإجتماعيّة وإنسانيّة تضامنيّة، على قدرِ طاقتنا وبحسبِ إمكانيّاتنا. 
 
من هذا المنطلق، بادرت جمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات، بالتعاون والتنسيق مع اتّحاد بلديّات كسروان الفتوح، بشخصِ رئيسه السيّد جوان حبيش، إلى تقدمة ديرها الكائن في منطقة صربا كمركز للحجر الصحّيّ مجّانًا. 
 
يتولّى الاتّحاد تدبير الرّعاية الصحّيّة اللازمة واتّخاذ الإجراءات الوقائيّة الضروريّة، بإشراف أطبّاء أخصائيّين وفريق مدرّب لهذه الغاية من قِبَل وحدَة الكوارث في الصّليب الأحمر اللّبنانيّ، وبموافقة وزارة الصّحّة؛ كلّ ذلك في إطار عمل الاتّحاد الدؤوب منذ بداية الأزمة إلى تأمين أماكن للحجر الصحّيّ في المنطقة، وسعيه المتواصل للاستجابة لحاجات المواطنين على كافّة المستويات. 
 
نصلّي لكيما يلهمنا الربّ جميعًا ما فيه رضاه وخلاص الإنسان، طالبين شفاعة المكرّم البطريرك الياس الحويّك، ونبقى على استعدادٍ للتعاون مع كلّ المبادرات، تخفيفًا لآلامِ إخوتِنا وعزلتهم في هذه الأوقات الصعبة الّتي يمرّون بها.
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