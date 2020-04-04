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أبو زيد تعليقاً على تعميم مصرف لبنان : ماذا عن أصحاب الودائع التي تفوق قيمتها 5 ملايين ليرة ؟

4
APRIL
2020
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علّق النائب السابق أمل أبو زيد على التعميم الصادر أمس عن مصرف لبنان فقال " اطلّعنا على التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان المتعلّق بأصحاب الودائع المصرفية الصغيرة والذي يسمح لهم بسحبها واحتسابها على اساس سعر الصرف في السوق وليس في المصرف . إن التعميم جيّد وقد يخدم فئة من الناس ولكن السؤال : ماذا عن الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار والمصرف يعطيهم الراتب بالليرة اللبنانية على الـ 1515 ل. ل. ؟ وماذا عن أصحاب الودائع التي تفوق الـ 5 ملايين ليرة ؟
 
ما مصير الذين قبضوا تعويضهم ويعتاشون منه ؟ ".
 
واضاف " في رأينا التعميم لا يجب ان يميّز ويحرم فئة على حساب فئة أخرى من الناس.المطلوب مراعاة ظروف الجميع ودفع حقوقهم.فهل من يجيب ؟ ".
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