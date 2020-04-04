living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" شعانين"... أين هو تطوافك ؟! (الأب د. نجيب بعقليني)

4
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
" هُوشعنا ! مُباركٌ الآتي باسم الرَّب مَلِكُ إسرائيل" (يو ١٢: ١٣).
هُوشعنا، أيّ يا ربّ تعالَ وخلّصنا. هُوشعنا، صيحاتٌ صادقةٌ من أفواه النَّاس في أورشليم (مدينةُ السَّلام)، تهتف ليسوع ( معناه الله يخلّص). 
دخل يسوع المسيح إلى أورشليم كَمَلِكٍ، لأنّ الشَّعب انتظر هذا الدُّخول المَغمور بالرَّجاء والأمل، لتحقيق الخلاص "هوّذا ملِكُكِ يأتيكِ صدِّيقًا مُخلِّصًا وديعًا..." (زك٩:٩). آمنَ النَّاس بقُدرة إبن الانسان وفاعليته. عاش هؤلاء أنقياء القلوب، حالةَ "خلاص" "وخروج" شعب الله من أرض مصر، على يد موسى، الذي قادهم إلى أرض الميعاد، أيّ أرض الحرِّية.
يحتفل أبناء الكنيسة بليتورجيّة الشَّعانين المُتضمِّنة التّطواف (الزيّاح) في السّاحات والشوارع، حاملينَ أغصان الزَّيتون وسُعَف النَّخل، مُعبّرين عن إيمانهم بيسوع المسيح مَلِكًا ورسولاً ومُخلِّصًا.
تمرّ الكُرة الأرضيّة في هذه الأيّام، بمرحلةٍ عصيبةٍ وصعبةٍ وخَطرةٍ، بسبب تفشّي فيروس (وباء) "كورونا"(Covid 19)، الذي وضع أبناء الأرض جميعًا في "سلّةٍ واحدةٍ"، أمام خياراتٍ صعبةٍ وتحدّياتٍ جمّةٍ، وتساؤلاتٍ كثيرةٍ ومتشعّبةٍ، حتّى وصل الشَّك بقُدرة خلاص الرَّب لشعبه من هذه المحنة، أو بتجاهله لآلام وأحزان ومصائب البشريّة، المُتأتّي بسبب تفشّي هذا الفيروس، غير الظَّاهر للعَيان، والذي فاجأ الكُرة الأرضيّة، بشراسته وتداعيّاته المُؤذية على جميع الصُّعُد.  
 
سيكون الاحتفال الليتورجيّ لهذا العام مُختلفًا تمامًا، إنما في الشَّكل وليس في الجَّوهر والمعنى. سيغيب عنه المؤمنون كافةً بمَن فيهم صانعو الاحتفال، أيّ الأطفال الأبرياء والأولاد الأطهار، ستخلو أبهاءُ كلّ الكنائس وساحاتها وشوارعها، من كلّ فرحةٍ وبهجةٍ وصيحةٍ وأصوات المُنشدين، أناشيد المجد والتَّعظيم "ترنمي وافرحي أورشليم وترحّبي بالمَلِك العظيم [...] أيقظي الرُضَّع والأطفال، ليستقبلوه بكلّ احتفال"...
 
يركّز أحيانًا بعض المُعمّدين، فقط على التّطواف (الزيّاح)، لما يحمل من لقاء فرح وإعلان إيمان والتزام بمشروع الله الخلاصيّ، وذلك لرمزيّته وتعبيره عن السَّير وراء المسيح المُخلّص. أَوَليس التّطواف مسيرة دائمة متّجهة نحو الملكوت السَّماويّ؟ أوَليس حركة ً"جماعيّة" تدلّ على تماسك وتضامن "الجماعة" المسيحيّة في ما بينها؟ هل يعي حقًا أولئك المشاركون في التّطواف (الزيّاح)، بأنّهم يُعلنون ملوكيّة المسيح؟ وكمَلِكِ السَّلام والعدل؟ 
ليتذكّر حاملوا السُّعَف والنَّخل والشُّموع والزِّينة، أنهّم يعترفون ويقبلون أنّ الربّ يسوع يهديهم إلى الطَّريق القويم والصَّحيح، كما يثقون به ويسيرون في أثَره، حافظين كلمته وعاملين بها. بالمُطلق عندما يؤمن الانسان بقُدرة يسوع المسيح، يتحضّر للذهاب معه حيثما يحمله ويتبعه ويخضع له. يتبع المؤمن المسيح، لا لذاته ومجده وضعفه وكبريائه، وأنانيّته وملذّاته، وتعلّقه المُميت بالماديّات، بل لتمجيد الله والاعتراف به. إنّ اتّباع المسيح هو تجدّد وتحوّل داخليّ دائم، يتطلّب توبة وندامة. هل ليتورجيّة عيد الشَّعانين تُحَدَّد فقط بالتّطواف (الزيّاح)؟ وفيما لو لم يحصل التّطواف، هل نكون قد نقضنا إيماننا وتعلّقنا بالمسيح؟! 
 
بسبب انتشار فيروس " كورونا"، لن يشارك المؤمنون بالذّبيحة الإلهيّة، ولا حتّى بالتّطواف. أَلا يبقى الإيمان العميق والمُعاش مُعَبّرٌ عنه، بالرُّغم من الحروب والكوارث والأوبئة، ونتائجها السَّلبيّة والمُؤذية للنَّاس؟ بالتَّأكيد يتحقّق الإيمان ممارسةً وعيشًا، بالرُّغم من تغييرات التّقاليد والعادات والظروف.
فلنسترجع معًا تلك الصُّورة الرَّائعة والمَهيبة والجليّة والخشوعيّة، عندما أطلّ البابا فرنسيس، وحيدًا، منفردًا، في ساحة القدّيس بطرس، عبر وسائل الإعلام والتّواصل الإجتماعيّة، وإعطائه الغفران الكامل، لمدينة روما والعالم، في ساحةٍ خاليةٍ خاويةٍ، إلاّ من التّماثيل والأعمدة وبعض طيور الحمام، على وقع هطول الأمطار.
 
نعم، إنّه حدثٌ مميّزٌ خرق قلوب وعقول المؤمنين. أَلَم تحلّ البركة على المؤمنين؟ !
 
عندما شاهد المؤمنون تلك السَّاحة الفارغة في تلك الليلة، شعروا وكأنّ جموع النَّاس، كانت هناك تصلّي وترتّل وتهتف للآب السَّماويّ. نعم، المؤمن المسيحي مدعو اليوم، أكثر من أي وقت، كي يجدّد إيمانه ونظرته للحياة والتّعامل معها، بطريقةٍ جديدةٍ وصحيحةٍ. إنّها وقفة أمام الذّات، من أجل خلاص الذّات، محاولًا الانتصار على كلّ شيءٍ يُبعده عن الخلاص. نعم، المؤمن المسيحي مدعوّ أن يمشي وراء المسيح ويتبعه، لا أن يتعلّق بالقشور والمظاهر، بل أن يدخل إلى العُمق والجوهر أكثر وأكثر. نعم، بالرُّغم من عدم الاحتفال بتطواف الشَّعانين، وإن لمرّةٍ واحدة، بل المُشاركة الفاعلة، غير المباشرة،  من المنازل، حيث تجتمع العائلة معًا للصَّلاة (العائلة كنيسة بيتيّة)، سيكون الرَّب ناظرًا إلى قلوبنا "يا ابني أعطني قلبك" (أم ٢٣: ٢٦)، ونوايانا الصَّادقة "أُريد رحمةً لا ذبيحة [...] فإنّ الإنسان هو سيّد السّبت" (متّى ١٢: ٧-٧)... وتبقى الأعيُن موجّهةً نحو مَلِكِ المجد مُعلنةً "افرحي وتهلّلي بكلّ قلبكِ يا بنتَ أورشليم، فقد ألغى الرَّبُ الحُكمَ عليكِ وأبعدَ عدوَّكِ[...] في وسطك مَلِكُ إسرائيل الرَّب، فلا ترينَ شرًّا من بعدُ. لا تخافي يا صِهيون [...] في وسطك الرَّب [...] الَّذي يخلّص ويُسَرُّ بكِ فرحًا، ويُجدّدُكِ بمحبّته، ويبتهج بكِ بالتّهليل، كما في أيّام العيد" ( نبؤة صنفيا ٣: ١٤-٧٧).
لنُصلّي معًا، من أجل خلاص البشريّة من تداعيات فيروس ( وباء) "كورونا"، السَّلبيّة والكارثيّة على جميع الصُّعُد، مُتمسّكين بالرَّجاء والأمل والحبّ والعطاء، بالانتصار على هذا الوباء، بأقلِّ ضررٍ...
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout