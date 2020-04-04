حملة تعقيم لهيئة قضاء البترون

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في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني حيث يواصل عدد المصابين بفيروس كورونا بالارتفاع محليا، وفي اطار الخطة التي وضعها فريق الاستجابة في التيار الوطني الحرّ COVID- 19 للوقاية من انتشار فيروس كورونا وبالتعاون مع هيئة قضاء البترون، قام فريق الاستجابة بجولة تعقيم في القضاء ساحلاً وسطاً وجردًا وفي مختلف المناطق: البترون، سلعاتا، كوبا، وجه الحجر، كفرعبيدا، تحوم، سمار جبيل، اده، عبرين، بجدرفل، كفيفان، شبطين وغيرها بواسطة مضخات ضخمة مركّبة محلياً من مجموعة من التياريين وتبث هذه الشاحنات كذلك مقاطع صوتية لتوعية الاهالي والسكان وتوجيههم الى كيفية التصرف في ظل انتشار وباء كورونا.

وعند انتهاء الجولة شكرت هيئة قضاء البترون ممثلة برئيسها المحامي نجم خطار كل من ساهم وقدم الدعم لانجاح هذا العمل الاستثنائي.

في وعينا والتزامنا نقضي على فيروس الكورونا.