أسرار الصحف ليوم السبت 4 نيسان 2020

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اللواء

همس

ينقسم الرأي العام السياسي تجاه قرارات الحكومة في الجلسة الأخيرة بين المؤيّد والمُشيد والمُنتقد بعنف لأداء رئيسها!

غمز

لم تُعرف بعد تداعيات العلاقات بين حزب بارز وحلفائه، بعد الخضة الأخيرة في مجلس الوزراء.

لغز

ألغى عشرات من اللبنانيين المغتربين الراغبين بالعودة في إطار خطة كورونا حجوزاتهم لسببين: التأكد من أن الرحلة على حسابهم، وأن على الراكب الواحد شراء ثلاث تذاكر دفعة واحدة.

الجمهورية

أكد مصدر مقرب من وزير حالي أنه على خلاف مع مرجع بارز والخلاف حاصل حول خصوصية الوزارة التي يتولاها هذا الوزير.

عبر دبلوماسي غربي عن استغرابه لمبادرة قامت بها الحكومة اللبنانية أخيراً معتبراً أن أياً من الدول لم تسبقها اليها.

خلال مناقشة إجراءات كورونا قالت إحدى الوزيرات إنها ستطلق الطائرات لتحذير المواطنين من الجو فأجابها أحد الوزراء: "نحنا بدنا ياكي عالأرض مش بالجو".

البناء

خفايا

قالت مصادر متابعة للتعيينات المالية أن الملف الذي انتهى بتأجيل قد يطول جاء بحصيلة خاسر خاسر للفريقين المتنافسين وعدم خسارة لفريق المستقبل بعدم تعيين بدائل لمن يتمسّك ببقائهم وعدم خسارة لرئيس مجلس النواب غير المتحمس للتغيير وغير الممانع له وجاء الربح المعنوي لرئيس الحكومة بإعلان رفضه للمحاصصة أما الربح الفعلي فلحاكم مصرف لبنان الذي بقي قابضاً على صلاحيات المجلس المركزي.

كواليس

توقفت المصادر الصحية أن يستمر تصاعد انتشار فيروس كورونا بعدما انتقل من الرقم العالمي من أول آذار حتى الـ20 منه من 100 ألف إلى ربع مليون ومن 20 حتى 27 آذار انتقل من ربع مليون إلى نصف مليون ومن 27 آذار إلى 3 نيسان من نصف مليون إلى مليون ما يعني أن التضاعف مرة بالأسبوع سيستمر حتى يعود التضاعف مرة كل أسبوعين ويبدأ التراجع تدريجاً.