عناوين الصحف ليوم السبت 4 نيسان 2020

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الأخبار

عدّاد الكورونا إلى 508: المستشفيات الخاصّة مشغولة بأرباحها

‫تجزئة المودعين ومنحهم ليرات بدلاً من الدولارات: تمخّض سلامة فأنجب فأراً

‫فيول «مضروب» يعطّل معامل الكهرباء

البناء

الصحة العالميّة تدعو لترقّب موعد بلوغ العالم المليوني إصابة لتحديد مسار انتشار كورونا

تعميمان مصرفيّان لتحرير حسابات صغار المودعين… خطاب نصرالله ومساعي إبراهيم

تسعير بطاقات السفر للعائدين ترسم تساؤلات حول نجاحها… ومطالبة باستدراج عروض

الديار

تفاهم جلسة طي ملف التعيينات: الحكومة خط أحمر

الخطة الشاملة بالانتظار وتدابير مالية تتعامل مع سعر السوق... ماذا يقول الخبراء؟

غداً يبدأ امتحان عودة اللبنانيين الهاربين من جحيم كورونا

اللواء

عودة المغتربين غداً: التحدي الصعب لإجراءات التعبئة

«الثنائي» ينصح دياب بحصر المواجهة مع كورونا.. والمركزي يحرر الودائع الصغيرة

الجمهورية

التعيينات المالية تطير التعيينات الإدارية

حصص لا محاصصة

تخبط وتلاعب بالمودعين..والمحاصصة تشــظي الحكومة