المكتب التربوي في التيار: نطالب باعتذار مباشر من معدي برنامج "صار الوقت"

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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

رداً على ما تفوّهت به إحدى المشاركات في حلقة برنامج "صار الوقت" عبر شاشة الmtv ليل أمس الخميس ٢ نيسان، من افتراءات وتجنّيات بحق كل من المدرسة الرسمية ومعلّميها والجامعة الوطنية وأساتذتها، يهمّ المكتب التربوي أن يعيد التشديد على ما يلي:

أولاً، يكرر المكتب التربوي في التيار التأكيد على الأهمية الحيوية لكل من المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، لما لهما من دور جامع لأجيال الوطن ونُشئِه، ويشهد على ذلك تاريخهما الذي عايش تخريج عقول نيّرة، ساهمت في المحافظة على لبنان في أحلك الظروف الأمنية والاقتصادية، بعد أن وصل عدد الطلاب اللبنانيين المسجّلين في المدارس الرسمية عشية الحرب اللبنانية عام ١٩٧٥ إلى ٤٣٪؜ من مجموع طلاب المدارس في لبنان، ناهيك عن الثمانين ألف طالب المسجّلين في الجامعة اللبنانية.

ثانياً، ربما فات السيدة المتجنّية وسط سكوت مقدّم البرنامج، أن طلاب المدرسة الرسمية ما برحوا يحتلّون المراكز الأولى في الامتحانات الرسمية؛ فإمّا السيدة لا تعرف معنى كلمة "اسطبلات"، وإما غرَّتها رهبة المذياع فأفلت لسانها من عقاله ومنطقها من معقوليته.

ثالثاً، يطالب المكتب التربوي بالإعتذار العاجل للرأي العام من قِبل معدّي البرنامج الذي حصل هذا الاعتداء المعنوي على أثيره المُباشَر، والذي طال جيلاً كاملاً من المعلّمين والطلّاب وذويهم.

رابعاً، يعاود المكتب التربوي في التيار مطالبته الدولة وأجهزتها المعنيّة بالإهتمام الدائم والدؤوب بقطاع التعليم الرسمي المدرسيّ والجامعيّ، الذي لطالما برهن عن حاجته وفاعليّته ودوره القيادي في نهضة أجيال شعب لبنان العظيم.