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قضية تغطية شركات التأمين للاستشفاء من فيروس كورونا ... تابع

3
APRIL
2020
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اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه اليوم في السرايا الحكومية مع لجنة الصحة النيابية، وتم البحث في مسألة تغطية شركات التأمين للاستشفاء من فيروس كورونا، وخلافاً لما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام تشير المعلومات التي تم رفعها إلى لجنة مراقبة هيئات الضمان، إلى أن عدد الأشخاص الذين لديهم منتجات تأمين طبية يوازي ٨٤٠.٠٠٠، منهم ما يزيد عن ٤٦٦.٠٠٠ يتمتعون بتغطية لتكاليف علاج الكورونا داخل المستشفى، أي ما يزيد عن نسبة ٥٥٪. علماً أن عقود تأمين العمال الأجانب توفر هذه التغطية دون استثناء، ولغاية سقف مالي سنوي يصل إلى 35 مليون ل.ل.

وقد شدد الوزير نعمه أن يقوم كافة الأطراف بدورهم في تقديم الدعم المناسب بالنظر للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، وتمنى من شركات التأمين النظر بوضع المضمونين، كما تمنى على المستشفيات الخاصة وضع جداول أسعار مقبولة ومعقولة، كما أكد على دور الحكومة بتفعيل الرقابة على كافة مكونات النظام الصحي في لبنان.

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