إجراءات عودة المغتربين إلى لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدابير التي ستتّخذ لعودة المغتربين إلى لبنان بسبب تفشّي فيروس كورونا:

المرحلة الأولى: اعتباراً من يوم الأحد 05/04/2020 ولغاية مساء الأحد 12/04/2020 سيعود حوالي /10،000/ شخص إلى لبنان.



المرحلة الثانية: اعتباراً من الاثنين 27/04/2020 ولغاية الاثنين 04/05/2020 يحدّد عدد العائدين في هذه المرحلة على ضوء المعطيات التي سوف تظهر في المرحلة الأولى.



سيصل العائدون إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وسيخضعون للإجراءات التالية: إجراء فحوصات طبية، تعبئة استمارة من قبل وزارة الصحة العامة، المغادرة في حال نتيجة الفحص كانت سلبية، وفي حال كانت إيجابية ينقل المصابون إلى مراكز العلاج أو الحجر بواسطة الصليب الأحمر اللبناني.

لذلك وتطبيقاً لقرار التعبئة العامة، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام:

الالتزام بعدم التجمع خارج حرم المطار أو داخله.

إن استقبال العائدين يتم بواسطة فرد واحد فقط من العائلة وذلك بعد انتهاء