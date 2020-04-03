بسبب الكورونا .. وزير الطاقة يؤجل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة تراخيص النفط

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صدر عن وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر البيان التالي:



نظرًا لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي وإعلان حالة التعبئة العامة في البلاد من قبل مجلس الوزراء وتأثير هذه التداعيات على مسار دورة التراخيص الثانية والمهل المعطاة للشركات العالمية المنقبة عن البترول للقيام بالتحضيرات السابقة للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة.



أصدر وزير الطاقة والمياه قرارا قضى بتأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص هذه من 30 نيسان 2020 الى الأول من حزيران 2020 وسوف يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروتي لهيئة إدارة قطاع البترول.