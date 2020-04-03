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نشرت وزارة الصحة على حسابها عبر "تويتر"، لائحة بأسماء المستشفيات المؤهلة لإجراء فحص كورونا بتقنية الـ "PCR":
- مستشفى رفيق الحريري الجامعي (الفحص مجاني).
- مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
- مستشفى أوتيل ديو دو فرانس .
- مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركية.
مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)
- مستشفى المظلوم .
- مستشفى هيكل.
- مستشفى سيّدة المعونات الجامعي.
- مستشفى سرحال.
- مستشفى بحنّس.
- مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي.
- مستشفى جبل لبنان.
- مستشفى السان جورج - الحدث.
- مستشفى عين وزين.
- مستشفى حمود الجامعي.