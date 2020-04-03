نقولا صحناوي لعماد واكيم: "لازم تلاقي شي مفيد أكثر تعملو بهالفترة"!

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رد النائب نقولا صحناوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على تغريدة زميله النائب عماد واكيم، بالقول:"عماد، لمعلوماتك هيدا المشروع ممول من البنك الدولي ومحاولة اقناع اللبنانيين انو البنك الدولي مؤيد لجبران مثل كأنك عم تقنعن انو الأرض مسطحة".



وأضاف، "ملاحظة: بس يخلص سد بسري وسد جنة بتتأمن المياه لبيروت بنسبة ١٠٠٪".



وتابع، "خير ما عم تعمل أنك ملتزم الحجر بالبيت، بس لازم تلاقي شي مفيد أكثر تعملو بهالفترة".

واعتبر النائب واكيم في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "هموم الناس في مكان والسلطة في مكان آخر".



وقال: "التعيينات الاصلاحية مجمدة على رصيف المحاصصة، الحكومة بالها في سد بسري 'المجرم البيئي' بكلفة 652 مليون دولار وبمرجعية حصرية لوزارة الطاقة "لعيون جبران" (رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل).



وأضاف، "ما تقومون به ليس له سوى مسمى واحد: إجرام بحق الشعب الجائع المريض والعاطل عن العمل"، سائلاً: "الا تخجلون؟".