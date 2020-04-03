الرئيس عون ابرق الى الرئيس الفيليبيني معزياً بوفاة السفيرة كاتاللا

A + A -

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن حزنه لوفاة سفيرة الفيليبين في لبنان برنارديتا كاتاللا اثر اصابتها بفيروس كورونا.



واشاد رئيس الجمهورية في برقية تعزية وجهها الى الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، بالصفات التي كانت تتمتع بها السفيرة الراحلة، وبالعمل الذي قامت به خلال فترة وجودها في لبنان من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء في برقية الرئيس عون:

"تلقيت بحزن نبأ وفاة سفيرة الفيليبين في لبنان السيدة برنارديتا كاتاللا في ظروف مؤلمة، بعدما ساهمت لسنوات عديدة في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا في مختلف المجالات، وكانت مثال الشخصية الدبلوماسية المتفانية في عملها، وفي خدمة مواطنيها الذين يقيمون ويعملون في لبنان.

في هذه المناسبة الاليمة، أتوجه اليكم والى عائلة السفيرة الراحلة بتعزيتي القلبية الحارة، سائلاً الله تعالى ان يتغمدها برحمته، ويحفظ شعبينا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اجمع في مواجهة آفة فيروس كورونا العالمية، ويمنحكم الصحة والعزم للنهوض بمسؤولياتكم الوطنية.

وأغتنم هذه الرسالة لاؤكد لفخامتكم تطلعي الى تمتين تعاوننا المشترك وعلاقاتنا الثنائية، بما يخدم مصالح شعبينا، وينسجم مع علاقات الصداقة التي تربط بلدينا".