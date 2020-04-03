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تعميم هام من مصرف لبنان يكشفه سالم زهران

3
APRIL
2020
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نشر مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران قراراً صادراً عن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حمل الرقم 13215 وفيه تنظم إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية، وأرفق التعميم بتغريدة كاشفاً فيها كواليس القرار الصادر ودور اللواء عباس إبراهيم فيه، وجاء في تغريدة زهران:

"بعد خطاب سماحة السيد نصر الله الأخير عن ضرورة تسديد حسابات صغار المودعين تواصل اللواء إبراهيم مع رياض سلامة وجمعية المصارف وتم صياغة تعميم يسمح لأصحاب الحسابات ما دون 3000 بسحب حسابهم نصف دولار ونصف لبناني على سعر السوق، أما حسابات 5 مليون وما دون فتحول للدولار ثم تصرف على سعر السوق".


وكان زهران قد كشف في حديث إذاعي عن مرحلة ثانية من القرارات ستصدر قريباً لبت مسألة السحوبات لأصحاب الودائع الاعلى من 3000 دولار.

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