بيان لشركة طيران الشرق الأوسط عن إجلاء اللبنانيين من الخارج

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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط، البيان الآتي:

"تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه إبتداءً من يوم الأحد الواقع فيه 5 نيسان 2020، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، سوف تقوم الشركة بتسيير رحلات متتالية لإجلاء المغتربين والرعايا اللبنانيين المتواجدين في الخارج وفقاً للشروط الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية المختصة.

وسوف تقوم الشركة بنشر جداول رحلاتها فور الحصول على الأذونات المطلوبة من الدول التي سيتم السفر منها.

يطلب من الراغبين بالعودة إلى لبنان والمدرجة أسماؤهم على اللوائح المعدة من قبل السفارات اللبنانية في الخارج، مراجعة مكاتب طيران الشرق الأوسط في الدول التي سيتم السفر منها لحجز وإصدار بطاقاتهم، مع التذكير بإلزامية تعبئة النموذج الطبي المطلوب كشرط للصعود إلى الطائرة وإرساله إلى وزارة الصحة اللبنانية عبر البريد الإلكتروني التالي: Preventivemedecine.lb@gmail.com.



تجدر الإشارة إلى أن أسعار بطاقات السفر ستكون بسعر الكلفة من دون أية أرباح، إلا أن سعر كلفة المقعد على رحلات الإجلاء هذه، يصل في بعض الأحيان إلى حوالى 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية وذلك بسبب مغادرة الطائرة بيروت فارغة من دون ركاب (Ferry Flight) وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعاً للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي وباء كورونا COVID-19.



إن ثمن هذه البطاقات غير قابل للإسترداد، سيما وأن تأكيد الحجز وتسجيل الأسماء على متن رحلات الإجلاء يعدّ نهائياً حيث يستحيل معه إلغاؤه لارتباط عدد المسافرين بالتكلفة الصافية للرحلة ومن دون أية أرباح.

كما نلفت عناية ركابنا الكرام أنه لا يمكن إستخدام بطاقات الشركة المصدرة سابقاً على متن رحلات الإجلاء، بل أن هذه البطاقات ستكون صالحة للإستعمال لاحقاً على رحلات شركة طيران الشرق الأوسط المجدولة. تتمنى الشركة عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب".