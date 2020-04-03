بيان لشركة طيران الشرق الأوسط عن إجلاء اللبنانيين من الخارج

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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه إبتداءً من يوم الأحد الواقع فيه 5 نيسان 2020 وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، سوف تقوم الشركة بتسيير رحلات متتالية لإجلاء المغتربين والرعايا اللبنانيين المتواجدين في الخارج وفقاً للشروط الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية المختصة.

وأضافت الشركة في بيان أنه "سوف تقوم الشركة بنشر جداول رحلاتها فور الحصول على الأذونات المطلوبة من الدول التي سيتم السفر منها".





وطلبت من الراغبين بالعودة إلى لبنان والمدرجة أسماءهم على اللوائح المعدة من قبل السفارات اللبنانية في الخارج، مراجعة مكاتب طيران الشرق الأوسط في الدول التي سيتم السفر منها لحجز و إصدار بطاقاتهم، مع التذكير بإلزامية تعبئة النموذج الطبي المطلوب (مرفق ربطاً) كشرط للصعود إلى الطائرة و إرساله إلى وزارة الصحة اللبنانية عبر البريد الإلكتروني التالي: Preventivemedecine.lb@gmail.com.

وأشارت إلى أن أسعار بطاقات السفر ستكون بسعر الكلفة دون أية أرباح، إلا أنسعر كلفة المقعد على رحلات الإجلاء هذه، يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 4 أضعافسعر كلفةالمقعد على الرحلات العادية وذلك بسبب مغادرة الطائرة بيروت فارغة بدون ركاب(Ferry Flight) وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعاً للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي وباء كورونا COVID-19.

أما بالنسبة للأطفال ما دون السنتين سيتم إستيفاء 10% من ثمن بطاقة السفر المحدد أعلاه.

وأكدت ان "ثمن هذه البطاقات غير قابل للإسترداد، سيما وأن تأكيد الحجز وتسجيل الأسماء على متن رحلات الإجلاء يعدّ نهائياً حيث يستحيل معه إلغاؤه لارتباط عدد المسافرين بالتكلفة الصافية للرحلة ودون أية أرباح.

وقالت الشركة في البيان: "نلفت عناية ركابنا الكرام أنه لا يمكن إستخدام بطاقات الشركة المصدرة سابقاً على متن رحلات الإجلاء، بل أن هذه البطاقات ستكون صالحة للإستعمال لاحقاً على رحلات شركة طيران الشرق الأوسط المجدولة".