نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع تطالب الحكومة بمكافآت خاصة

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صدر عن نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع البيان الآتي:



“في ظل الازمة المالية الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، ومع أزمة فيروس كورونا المستجدة، وبما أن العاملين في الاعلام المرئي والمسموع يناضلون من خلال عملهم في كل الظروف، وبما أنهم في الصفوف الامامية في كل معركة، ومع غياب أي التفاتة تجاههم، تطالب نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الحكومة اللبنانية أن تنظر إلى هؤلاء وان تدرس إمكان صرف مكافآت خاصة بهم، خصوصا انهم يكملون عملهم رغم المخاطر ولا يتقاضون الا أنصاف الرواتب او ما دون.

كما تسأل النقابة عن إمكان تقديم تسهيلات للعاملين في المرئي والمسموع فيستفيدون مثلا من القروض الميّسرة لدى المصارف.

واخيرا تدعو النقابة الجميع الى رد جميل معنوي ومادي بسيط للرسل العاملين في قطاع الصعوبات والمتاعب”.