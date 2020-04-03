فيروز تصلّي من أجل العالم في فيديو جديد بزمن كورونا

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"توكّلوا عليه في كلّ حين"، تحت هذا العنوان أطلّت السيدة فيروز في فيديو جديد على قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب.

وظهرت سفيرتنا إلى النجوم فيروز في مقطع مصوّر مدّته دقيقتين وهي تصلّي من أجل العالم في زمن كورونا، فقالت:

"يا رب لماذا تقف بعيداً؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي إصغي يا رب، تأمّل صراخي، إستمع لصوت دعائي، يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلّي".

وأضافت السيدة فيروز "أوجّه صلاتي نحوك وانتظر، أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعاً أرض السكوت".