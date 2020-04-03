قطاع الشباب في التيار يناشد إدارات المدارس والجامعات تأجيل دفع الاقساط وخفض قيمتها

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بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:

الوطن يمرّ بمرحلة إستثنائية، من الأزمة المالية والإقتصادية الى الكورونا وحجرها والتعبئة العامة التي أعاقت حركة العمل وما نتج عن كل ذلك من إنخفاض حاد في المداخيل.

وفي ظل هذا الوضع يجد المواطن صعوبة لا بل استحالة في تسديد الفواتير والمستحقات، ولعل أصعبها أقساط الجامعات والمدارس.

لذلك، يناشد قطاع الشباب والرياضة في التيّار الوطنيّ الحرّ إدارات الجامعات والمدارس الخاصة الأخذ بالإعتبار الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الأهالي، ويتلمس منها أخذ كافة الإجراءات التي تخفف من وطأة الأزمة على عائلات الطلاب ومنها تأجيل دفع الاقساط وخفض قيمتها، واعتبار هذه التضحية طريقة من طرق مكافحة الفيروس وخدمة المجتمع.