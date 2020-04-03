كركي مدد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الضمان

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة رقم 633 ، قضت بتمديد العمل بأحكام المرسوم 6036 تاريخ 23/ 12/ 2019 المتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق. وجاء في المذكرة:

"بناء على المرسوم رقم 6217 تاريخ 30 آذار 2020 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 14 تاريخ 2 نيسان 2020 الذي مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 6036 تارخ 23/ 12/ 2019 لغاية 30/ 6/ 2020 ضمنا.

أولا: يمدد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 / 9/ 2019 و28/2/ 2020 ضمنا إلى 30/ 6/ 2020 ضمنا.

ثانيا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ إلى من يلزم"