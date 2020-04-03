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كارفور يوزّع 1000 حصّة غذائيّة على الأسر المتضررة بالتّعاون مع الجّيش اللّبناني

3
APRIL
2020
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في إطار التعاون العسكري – المدني، وزّعتْ كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في لبنان، 1,000 حصّة غذائيّة في الكورة وعكّار وطرابلس، بالتّعاون مع الجّيش اللّبناني.
 
وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي كارفور المستمرّة لدعم المجتمعات المحلّيّة التي تعمل فيها، خاصةً في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان والعالم.
 
وقال جان عبد السّاتر، المدير الإقليمي لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "إنّه شرف كبير لنا أن نتعاون مع مؤسّسة الجيش اللّبناني التي لم تتوانَ عن مد يد العون للبنانيين في جميع الظّروف. لقد حافظنا في كارفور منذ بداية الأزمة على أرخص الأسعار الممكنة إيماناً منّا بواجبنا اتجاه عملائنا في لبنان، ولكن مع انخفاض القدرة الشّرائيّة لدى المواطن، هناك الكثير من العائلات التي تحتاج للمساعدة، وكلّنا أمل أن نستطيع مد يد العون لأكبر عدد منها".
 
ويُذكر أن كارفور كانت قد قدّمت في وقتٍ سابق 400 مليون ليرة لبنانية لشراء أجهزة تنفّس للمستشفيات الحكوميّة، بالتّنسيق مع وزارة الصّحة اللّبنانيّة، وذلك للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
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