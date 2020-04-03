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هذا ما كشفه سالم زهران

3
APRIL
2020
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أوضح مدير مركز "الارتكاز الاعلام سالم زهران أن" التجربة تعلمنا أن ليس كل ما نراه من الخارج في المشهد السياسي حقيقي وخلف الكواليس كان الاشتباك مع الرئيس سعد الحريري في ملف التعيينات".


زهران، وفي حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الاعلامية ميراي فغالي عبر "صوت كل لبنان" لفت الى أن الحريري اتصل بالرئيس نبيه بري وبحزب الله وعدد من المعنيين وأبلغهم أن تلك التعيينات اذا خرجت مستثنية الأسماء السنية التابعة له سيستقيل من الحكومة".


وأشار زهران الى أن ""الحزب" و"أمل" هما القلب الأساس لهذه الحكومة ولا مصلحة لديهم بتفجير البلد واجراء انتخابات مبكرة في ظل كورونا هو ضرب من الجنون".


واعتبر زهران أن "أي خطة في زمن كورونا هي خطة وهمية وأي موازنة هي موازنة وهمية ومن يعلم حجم اطالة عمر كورونا وما قبل الوبا ليس كما بعده".


وشدد على أن "يمكن المتابعة من دون اجراء تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان أما تعيينات لجنة الرقابة على المصارف ضرورية".


الى ذلك، لفت زهران الى أن "كمية الدولارات الموجودة في لبنان لا تكفي 2% من كمية الودائع وهذه هي المشكلة الأساسية ونحن نعيش في لبنان بوهم أن الدولار بـ1500 ليرة"، مضيفا ان "لا يمكن محاربة الفساد في قلب نظام طائفي وحتى في التوزيع القضائي ولن يكون هناك عفواً عاماً".


وأكد زهران أن "من الضروري أن يصدر العفو الخاص بظل أزمة كورونا ولبنان أمام مشكلة حقيقية وعلينا اما استيراد البضائع من الآن ونخزينها أو تقوية الانتاج والصناعة اللبنانية".


وقال: "نفهم أن ترتفع أسعار المواد المستوردة ولكن الانتاج المحلي لماذا ترتفع أسعاره ويمكن للدولة اللبنانية أن تكلف القوى الأمنية المراقبة وتوقيف التجار الجشعين".


زهران تخوف من أن "يكون من في السلطة مستعدون للانقضاض على أموال الضمان الاجتماعي واقتراح سحب مليون ليرة من صندوق الضمان واعطائها للناس هو اقتراح غير مجد وليس في مكانه".


وتابع: "الدولة مفلسة ومكسورة ومستدينة ومدخولها صفر وانتهينا من مشكلة اليوروبوند بسبب الأزمة ونحن بحاجة للتوجه للزراعة والصناعة الغذائية وكورونا أصاب العولمة في قلبها".


وفي سياق آخر وجه زهران تحية لوزير التربية طارق المجذوب، وقال "سيكتشف الوزير أن الحقيقية غير أفكاره والعام الدراسي انتهى وأنا من رأي بو صعب باعلان الغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام والدراسة أونلاين لا تفيد كل الشرائح اللبنانية".


كما شدد على أن "الصلاحيات الاستثنائية لن تمنح لهذه الحكومة حتى أنها لن تتمكن من ممارسة صلاحياتها واليوم يكاد يكون الأمر وهماً وليس حلماً".


وفي ملف عودة المغتربين، قال زهران: "نحن معنيون باعادة اللبنانيين المنتشرين ولكن العدد سينخفض بسبب أسعار البطاقات ورفض بعض الدول القيام بالفحوصات في الدول نفسها قبل العودة ولبنان يحلق بجناحيه ونحن بحاجة للمغتربين ويجب أن نساعدهم بالعودة"، مضيفاً: "المسألة سهلة في حال تمت تجزأتها ومن حق المقيمين الحفاظ على سلامتهم والمشكلة تعود للقلة المادية ولو كنت مكان الدولة كنت استأجرت الفنادق حول المطار وأعدت المغتربين وحجرتهم فيها".


وختم زهران بالقول: "نرفع القبعة لوزارة الصحة التي تصرفت بالامكانيات القليلة وأداؤها جيد جداً ".

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