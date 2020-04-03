نقابة أصحاب المكتبات في لبنان: نتوجه إلى دولة الرئيس ومعالي الوزراء لانصافنا والسماح لنا بفتح المكتبات

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صدر عن رئيس نقابة أصحاب المكتبات في لبنان جورج تابت البيان التالي:

منذ إعلان التعبئة العامة تتوالى المواقف الرسمية المتباينة وحتى المتعارضة من مسألة استثناء المكتبات من عملية الإغلاق التي دعت إليها الحكومة. فبعد التواصل والمساعي مع معالي وزيرة الإعلام صدر عن دولة رئيس الوزراء القرار رقم ٤٤/٢٠٢٠ تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ الذي سمح للمكتبات بفتح أبوابها بين ٨ و١١ ق.ظ. ورحبنا في حينه بهذا القرار الذي يترك متنفسا للمكتبات للقيام بخدمة زبائنها ويراعي الى أقصى حد متطلبات التعبئة العامة. بعده وبتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ صدر عن دولته القرار رقم ٥٤/٢٠٢٠ الذي بني على القرار السابق والذي علق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحا ولكنه لم يأت على ذكر المكتبات لأنها لا تعمل أصلا في الفترة الليلية.

ثم صدرت مذكرة وزارة الداخلية والبلديات رقم ٤٠/أم/٢٠٢٠ تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ والمذكرة ٤٢/أم/٢٠٢٠ تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠ اللتين لم تلحظا اي دور للمكتبات بشكل مباشر وانما تحدثتا بشكل عابر عن ( صناعة الصحف والمجلات) ثم عن بيع بطاقات التشريج التي يتم بيعها في غالبية المكتبات. اننا ، باسم أصحاب المكتبات والعاملين فيها نتوجه إلى دولة الرئيس ومعالي الوزراء لانصافنا والسماح لنا بفتح المكتبات على الاقل كما ورد في القرار ٤٤/٢٠٢٠.



فإذا كانت الأفران والسوبرماركت تؤمن للمواطنين، مشكورة ، غذاءهم الجسدي فإن المكتبات تؤمن لهم الغذاء الفكري الذي لا غنى عنه. ولا شك أن قراءة صحيفة أو مطالعة كتاب تسهم في بقاء المواطن في البيت.



واخيرا لا بد من القول اننا ندرك تماما الظروف الصعبة التي تحيط بنا ونثمن عاليا الجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات.



