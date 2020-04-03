living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة أصحاب المكتبات في لبنان: نتوجه إلى دولة الرئيس ومعالي الوزراء لانصافنا والسماح لنا بفتح المكتبات

3
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن رئيس نقابة أصحاب المكتبات في لبنان جورج تابت البيان التالي:

منذ إعلان التعبئة العامة تتوالى المواقف الرسمية المتباينة وحتى المتعارضة من مسألة استثناء المكتبات من عملية الإغلاق التي دعت إليها الحكومة. فبعد التواصل والمساعي مع معالي وزيرة الإعلام صدر عن دولة رئيس الوزراء القرار رقم ٤٤/٢٠٢٠ تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ الذي سمح للمكتبات بفتح أبوابها بين ٨ و١١ ق.ظ. ورحبنا في حينه بهذا  القرار الذي يترك متنفسا للمكتبات للقيام بخدمة زبائنها ويراعي الى أقصى حد متطلبات التعبئة العامة. بعده وبتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ صدر عن دولته القرار رقم ٥٤/٢٠٢٠ الذي  بني على القرار السابق والذي علق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحا ولكنه لم يأت على ذكر المكتبات لأنها لا تعمل أصلا في الفترة الليلية.

 

 ثم صدرت مذكرة وزارة الداخلية والبلديات رقم ٤٠/أم/٢٠٢٠ تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ والمذكرة ٤٢/أم/٢٠٢٠ تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠ اللتين لم تلحظا  اي دور للمكتبات بشكل مباشر وانما تحدثتا بشكل عابر عن ( صناعة الصحف والمجلات) ثم عن بيع بطاقات التشريج التي يتم بيعها في غالبية المكتبات. اننا ، باسم أصحاب المكتبات  والعاملين فيها نتوجه إلى دولة  الرئيس ومعالي الوزراء لانصافنا والسماح لنا بفتح المكتبات على الاقل كما ورد في القرار ٤٤/٢٠٢٠.


فإذا كانت الأفران والسوبرماركت تؤمن للمواطنين، مشكورة ، غذاءهم الجسدي فإن المكتبات تؤمن لهم الغذاء الفكري الذي لا غنى عنه. ولا شك أن قراءة صحيفة أو مطالعة كتاب تسهم في بقاء المواطن في البيت. 


واخيرا لا بد من القول اننا ندرك تماما الظروف الصعبة التي تحيط بنا ونثمن عاليا الجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout