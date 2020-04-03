living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من جنود مواجهة "كورونا"... الصليب الأحمر والدفاع المدني "يد واحدة" (ماجدة عازار)

3
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ماجدة عازار -
 
ليست المرة الاولى، ولن تكون الاخيرة، التي يتجنّد فيها عناصر الصليب الاحمر اللبناني، والدفاع المدني لمواكبة التطورات الميدانية على الارض، لكنها ربما تكون المرة الاولى التي يواجهون فيها آفة غير مسبوقة، لا احد يُدرك كيف بدأت ومتى ستنتهي.
الثابت ان الطرفين على الارض يواكبان مرحلة مواجهة "الكورونا" ويستعدّان لعودة المغتربين اللبنانيين اعتباراً من الاحد.
 
 
الصليب الأحمر: مشاكل مع مستشفيات
 
ويؤكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ان "الصليب الاحمر يملك دائما خططاً احترازية واستباقية، وعلى مرّ الأزمات اعتاد ان يكون على اتم الاستعداد والجهوزية لمواجهة اي سيناريو محتمل، فمثلما كان مجهزا لمواجهة سيناريو "الإيبولا" والأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية الـ CBRN، بخطة طوارئ وتجهيزات وتدريبات، فإنه يواكب مرحلة COVID19 منذ أول اصابة تم نقلها في شباط عبر الحدود السورية ـ اللبنانية وحتى اليوم، على سائر الاراضي اللبنانية، التزاما بالسياسات والبروتوكولات الموضوعة، وتم تكليف الصليب الاحمر اللبناني حصراً بنقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على جميع الاراضي مع العلم ان هناك لجنة مؤلفة من اطباء وكوادر ومسؤولين للاستجابة الفورية للحالات عبر الاتصال على الرقم 140 بالتنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى الحريري، كما يشارك في اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس برئاسة رئيس الحكومة".
 
ويعدّد كتانة ابرز المهمات التي يقوم بها الصليب الاحمر وهي: "الاستجابة المُنسَّقة الفورية عبر الـ140، توعية في المؤسسات الرسمية والمدارس والمساعدة في عمليات تعقيم بعض الوزارات والاماكن عند الحاجة، تدريب وتوعية أكثر من 40 الف شخص حتى الآن، اضافة الى الخدمات الطبية عبر العيادات النقالة والمستوصفات، كما ان الصليب الاحمر مساعد اساسي في اغاثة النازحين السوريين وينسّق مع مفوضية شؤون اللاجئين عند الشك بأي اصابة تتطلب العزل او النقل الى المستشفى.
 
ويساعد الصليب الاحمر بالتنسيق مع المحافظين ولجنة COVID 19 في توزيع حصص غذائية ومواد تموينية وتنظيف على الاشخاص المعزولين، ويتابع مع اطباء الاقضية الحالات المعزولة في المنازل لمساعدتها عند الحاجة، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والبلديات والقائمقامين والمحافظين. فقوة الصليب الاحمر تكمن إذن في انتشاره وخبرته ومركزيته والمبدأ الاساسي عنده هو حماية كل شخص والحفاظ على كرامته وحياته".
 
وعن المشاكل التي تعترض سير العمل يقول "نواجه مشاكل مع بعض المستشفيات التي ترفض استقبال مريض حرارته مرتفعة بمجرد ان ترى العناصر بلباس واق، علماً اننا ننقل اي حالة يشتبه باصابتها او اصابتها مؤكدة الى مستشفيات معينة، اما كل مريض حرارته مرتفعة او عنده وضع معين فليس ضرورياً أن يكون مصابا بالفيروس".
 
وعن تحدي يوم الاحد مع بدء عودة المغتربين ومدى جهوزية الصليب الاحمر لهذا اليوم الكبير يقول: "سواء وصلت طائرتان او ست طائرات او عشر، الصليب الاحمر جاهز لنقل اي اصابة الى المستشفى او العزل علماً ان وزارة الصحة هي من يقرر اماكن النقل والصليب الاحمر يطبق السياسة التي تضعها. اما لجهة خطتنا الداخلية فنحن على اتم الجهوزية سواء احتاجوا الى عشر سيارات او 20 سيارة وهي كلها مجهزة ومعقمة وجاهزة".
 
اي انكم سترفعون من درجة استنفاركم اكثر؟ اجاب: "نحن في حال استنفار دائم، من 10 سيارات الى 300 سيارة هذا امر سهل انما، ليكن واضحا للمواطنين، لدينا سيارات لنقل المصابين بالفيروس وسيارات للمهمات العادية، وتعقيم سيارات COVID-19 يتطلب من 6 الى 8 ساعات وتجهيز العناصر ساعتين. وعلى المستشفيات الّا تعتقد في كل مرة ننقل فيها مصاباً عادياً انه مصاب بالوباء فالمصاب بـ"كورونا" سينقل الى الاماكن المخصصة له، ونحن معهم والى جانبهم لكن نريد في الوقت نفسه حماية المسعفين والمتطوعين، واي متطوع او مسعف التقط الفيروس ـ لا سمح الله ـ لن نخجل بإعلان الامر".
 
ويقرّ كتانة بأن مهمة الصليب الاحمر في مواكبة الفيروس هي المهمة الاصعب حتى اليوم "لاننا نتجهز دائما باللباس الخاص حيث لا ندرك اذا كانت حالة المريض COVID-19 ام لا وهذه مشكلة كبيرة جدا علينا أخذها في الاعتبار وان نتحلى بالوعي وان نكون على قدر المسؤولية، من المؤكد ان المهمة صعبة وان على المجتمع المحلي تقبّلها فعلينا التكاتف جميعا لنعبر هذه الأزمة سوياً، علينا ان نحتاط دائما ونحترم القوانين فالوقاية اساسية، فجميعنا يد واحدة لكي ننجح".
 
وهل من نداء الى الدولة؟ يجيب كتانة ان "الصليب الاحمر مع الدولة، فهناك أزمة كبيرة جداً وسنكون الى جانب مجتمعنا وعليهم ان يكونوا الى جانبنا وان يتحمّل بعضنا بعضاً ونتشارك والدفاع المدني والاطفاء والاجهزة الامنية والمجتمع المحلي، فالكل لديه مسؤولية من أصغر شخص الى أكبر شخص، هذا وقت التضامن والتكاتف لمساعدة كل محتاج، وهذه هي مبادئنا، ففي الاتحاد قوة".
 
الدفاع المدني: حاضرون ضمن الإمكانيات
 
اما على جبهة الدفاع المدني فيتحدث المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـ"نداء الوطن" عن كيفية انخراط هذا الجهاز في مواجهة "كورونا"، ويقول: "إن الدفاع المدني حاضر دائماً لتلبية كل أنواع المهام المتعلقة بالسلامة العامة والحماية المدنية على كل الأراضي اللبنانية، من دون تمييز، وعلى مدار الساعة 24/7، من إطفاء وإسعاف وإنقاذ جبلي وبحري الذي لم يتوقف حتى في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها لبنان لخطر وباء الفيروس المستجدّ". ويتابع: "بالتوازي، بدأنا برامج تدريب منذ سنتين على أسلحة الدمار الشامل لمواجهة هذا النوع من الأزمات، وزوّدتنا الجهات المانحة ببعض العتاد الفردي، وبكمية غير كافية لمواجهة هذه الحالات والتي يدخل الـ COVID19 ضمنها. ونعمل حالياً على تجهيز المديرية العامة بالعتاد اللازم عبر مساعدات خارجية ومناقصات محلية للإستعداد للتدخل في حال تفاقم الوضع".
 
وأضاف: "بناءً على كتاب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لدى رئاسة مجلس الوزراء، إنتدبت المديرية العامة ممثِّلَين عنها في غرفة العمليات المركزية في السراي الحكومي، للمشاركة وتزويد الغرفة بالمعلومات الضرورية تباعاً، تمهيداً لإصدار البيان اليومي الرسمي. وبتوجيه من وزير الداخلية والبلديات، تقوم المديرية العامة حالياً بالتنسيق مع الصليب الأحمر، بتبادل الخبرات والتعاون، لجهة التدريب وتوزيع مهام الإسعاف، وصدرت بنتيجته تعاميم عن الإدارة للعناصر لضبط العمل وتنظيمه، على أن تصدر تعاميم لاحقة، وفقاً لتطوّر الحالة، ولتقدّم الجهوزية لجهة تأمين العتاد الفردي اللازم وإنجاز التدريبات المطلوبة، وذلك حفاظاً على سلامة العناصر والمواطنين. بالإضافة إلى التنسيق مع البلديات لمساندتها، لجهة التعقيم وتوعية المواطنين على ضرورة تطبيق قرار التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي".
 
وفي السياق عينه، تعمل المديرية العامة على نشر التوعية عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بها، وقد أطلقت هاشتاغ: #سلامتك ببيتك _ خلينا نحافظ عَ بعضنا".
 
وعن إستعدادات الأحد، يقول خطّار: "بغضّ النظر عن إحتمال تفاقم الأزمة مع وصول اللبنانيين من الخارج، وكما ذكرنا آنفاً، فإننا على إستعداد للمؤازرة، ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا".
 
نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout