شركة OMT تواصل العمل

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في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان وفي ما يخصّ شحن الأموال وشحّ الدولار في السوق اللبناني، وردتنا تساؤلات كثيرة حول استمرار خدمة تحويل الأموال من وإلى لبنان.

وبناءً عليه، يهمّ شركة OMT أن تؤكّد ما يلي:

1- إن خدمة تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون متوفّرة عبر مراكز OMT المنتشرة في كافة الأراضي اللبنانية.

2- تواصل شركة OMT العمل بحسب آليتها الجديدة في ظلّ إقفال فروع المصارف وذلك لتأمين السيولة اللازمة عبر شبكتها لتسديد الحوالات الواردة من الخارج بالدولار الأميركي حصراً.

3- التزاماً بتعليمات مجلس الوزراء، تفتح مراكز OMT ضمن الساعات المحدّدة وتلتزم بكافة المعايير الوقائية لضمان سلامة الزبائن والموظفين.

4- تذكّر شركة OMT الزبائن الكرام بإمكانية التواصل مع قسم خدمة الزبائن للتأكّد من ساعات عمل الوكلاء خلال التعبئة العامة.