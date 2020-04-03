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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 نيسان 2020

3
APRIL
2020
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البناء

خفايا

قالت منظمات حقوقية لبنانية إنها تراقب تعامل الحكومة مع ملف المعتقل اللبناني في السجن الفرنسي جورج عبدالله بعدما أنهى محكوميته منذ سنوات، وبعدما قررت الحكومة الفرنسية الإفراج عن سجناء لم ينهوا محكوميتهم بجرائم لا تقارن بقضية عبدالله بسبب الكورونا، لأن الاعتبارات القانونية والإنسانية ومسؤولية الدولة عن مواطنيها عوامل تفرض تحركاً رسمياً نحو فرنسا لمطالبتها بإدراج جورج عبدالله في لائحة آلاف السجناء الذين سيفرج عنهم.

كواليس

قالت مصادر أوروبية إنها لا تتوقع تصعيداً في الموقف بين واشنطن وطهران لأن التصريحات التصعيدية المبتادلة تشبه تلك التي يتبادلها حزب الله و”إسرائيل” وتشترط التهديد بمبادرة الطرف الآخر لعمل عسكري فيما الطرفان يبدوان غير مستعدين للمبادرة بهذا العمل؛ ولم تستبعد المصادر أن يشمل هذا الوضع العراق حيث التصعيد بين الأميركيين وقوى المقاومة الحليفة لإيران.

 

اللواء

همس

وُضع مرجع نيابي في أجواء جدّية توجّه بالاستقالة من المجلس، إذا استمر قضم الدولة من قبل فريق مُعيّن.

غمز

دعا وزراء إلى إدخال الإصلاحات على النظام العام قبل الإقدام على التعيينات الباهظة الثمن.

لغز

لم يشأ حزب بارز ممارسة ضغوط خارج دائرة التمني على «حليف ماروني» لحسابات تتعلق بدقة المرحلة.

 

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن الكلام عن هيركات وحماية صغار المودعين لم يعد مجديا بعد الهيركات القهري الذي أجرته المصارف بمنعها السحوبات بالدولار، وصرفه بـ 1500 ليرة للمضطرين.

إتصل مدير مقر رئاسي بوزير طالبا منه إستبدال أسماء في ملف حساس.

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعا حكوميا من خلال إحدى الوزيرات إصراراً على إسم معين في التعيينات المالية.

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