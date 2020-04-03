عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 نيسان 2020

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الأخبار

شروط تعجيزية لعودة المغتربين

أربع وفيات خلال 24 ساعة: دخلنا مرحلة التعرّض المباشر للفيروس

انتفاضة دياب ضد السياسيين

الحكومة تلزم المصارف: تحرير 750 مليون دولار لصغار المودعين

البناء

العالم تخطّى المليون إصابة: 80% من الإصابات و85% من الوفيات في أميركا وأوروبا

دياب: أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني… وهناك كورونا سياسيّ أيضاً

عودة المغتربين تبدأ الأحد… والفحوصات في بيروت… والجيش ينتشر في طرابلس

الديار

الدولار تجاوز الـ3000 ليرة ومطلوب حالة طوارئ مالية لأن الأمن الوطني والسلم الاهلي مهددان

كيف يستطيع اللبناني تحمّل سعر الدولار 3000 ليرة و90000 مصروف من عمله والاقتصاد يسقط أمام اغلاق الكورونا

لا إصلاحات وضياع فرصة مؤتمر «ارز ــ1» والتفاوض مع صندوق النقد الدولي

اللواء

سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار

إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية

الجمهورية

دياب يقلب طاولة المحاصصات

انتبهوا وإلا...

سحب التعيينات المالية ينقذ الحكومة..وارتكابات المصارف على الطاولة