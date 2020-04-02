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حسن: سنبدأ تسيير الرحلات اعتبارا من الاحد المقبل من الخليج وافريقيا

2
APRIL
2020
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف وباء كورونا، بمشاركة اللجنة العلمية والفنية لدراسة آلية عودة اللبنانيين من الخارج، حضره: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزيرة المهجرين غادة شريم، بحضور مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، أمين عام المجلس الاعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لادارة الكوارث اللواء محمود الاسمر، مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق وليد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، مدير عام الطيران المدني فادي الحسن، رئيس مجلس ادارة مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الابيض، رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني عمر قدوحة، رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، الدكتور محمد زلزلي، البروفسور جاك مخباط والبروفسور عيد عازار.

حسن:
وبعد الاجتماع ادلى الوزير حسن بتصريح قال فيه:"اجتمعت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف وباء كورونا، بمشاركة اللجنة العلمية والفنية، وناقشت الاجراءات المتعلقة بإعادة اللبنانيين من الخارج، وبعد النقاش في الآلية التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، طرأت بعض التعديلات على هذه الآلية، خاصة لجهة المراحل التي ستشهد تسيير رحلات الطيران، بعدما تبين وجود صعوبات لوجيستية ذات الصلة بإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كوفيد-19.
اضاف :"على ضوء هذه التعديلات والصعوبات المستجدة، سنبدأ بتسيير الرحلات اعتبارا من يوم الأحد الواقع فيه 5 نيسان/أبريل في مرحلة أولى، وستشمل دول الخليج والقارة الأفريقية التي تشهد انتشارا أقل للوباء، شرط إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة PCR antigen + antibody قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة. وإذا تعذر ذلك، ينبغي على الراغبين بالعودة الإقامة في الفندق وانتظار 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ PCR في بيروت".
وتابع الوزير حسن :"بعد 24 ساعة، يتم التقييم الوبائي للمرحلة الأولى وبعدها تنطلق خطة العودة المعدلة ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان/أبريل من كافة الدول ومن ضمنها الأوروبية وغيرها من الدول وفق الخطة المعدلة للعودة.
وقد اتخذت الحكومة كل هذه الاجراءات لحماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان".

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