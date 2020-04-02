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مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان تواصل أعمال الاستجابة من خلال تنفيذ اجراءات وقائية في عكار، بنت جبيل، مرجعيون، والبقاع الشمالي كمرحلة أولى

بيروت -

بعدما أضيف لبنان الى قائمة مؤسسة الرؤية العالمية للدول ال17 التي ستقوم بتوسيع استجابتها فيها جرّاء أزمة فيروس الكورونا، بدأت مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان أعمال الاستجابة في مناطق مختلفة عبر تنفيذ اجراءات وقائية للتخفيف من انتشار الفيروس كمرحلة أولى ومن خلال تأمين الدعم للأطفال المتضررين من الفيروس.

بيدرسكي

المدير الوطني للرؤية العالمية في لبنان هانس بيدرسكي أشار الى أن "في 17 دولة حول العالم، تلتزم الرؤية العالمية الحد من انتشار الفيروس والتخفيف من معاناة المجتمعات حيث تعمل المؤسسة. في لبنان، تدعم الرؤية العالمية فرق الاستجابة في عدد من البلديات والمجتمعات الدينية للحد من التداعيات المادية، الاجتماعية، والصحية لانتشار الفيروس في المجتمعات الأكثر حاجة"، مضيفًا أن " الرؤية العالمية تقوم اليوم بدعم اجراءات التعقيم في أماكن عامة وتجهيز الفرق للاستجابة السريعة في عكار، مرجعيون وبنت جبيل. اليوم بدأت الرؤية العالمية تطبيق الاستجابة الطارئة التي ستصب في محاولة التخفيف من انتشار الفيروس وتدعم العائلات الأكثر حاجة."

في إطار هذه الاجراءات، تقوم الرؤية العالمية بتعقيم ثماني قرى في سهل عكار لا بلدية لها وهي كنيسة، العريضة، تلبيبة، الشيخ زناد، حكر الضاهري، تلحميرة، وشيرحميرين وقدمت 1500 قناعًا للوجه وقفازات لأربعمائة شخصًا يشكلون جزء من فريق الاستجابة التابع للمحافظة.

اللبكي

محافظ عكار عماد اللبكي شدد على أهمية المبادرة التي قامت بها مؤسسة الرؤية العالمية مؤكداً انها تصب في مصلحة أبناء منطقة عكارخاصةً ان عكارهي من أكثر المناطق حاجة مثنيًا على التجاوب السريع في تقديم الدعم للمنطقة ومشيراً إلى ان التعاون بين المؤسسة والمنطقة هو أساسي لتخطي هذه الظروف الصعبة.

في بنت جبيل ومرجعيون، تم توزيع مواد النظافة الى 60 مكانًا كمدارس، بلديات،وغيرها.وفي البقاع، تم توزيع الصابون على أكثر من 400 مخيم للاجئين السوريين. وإشارة الى أن الرؤية العالمية كانت قد بدأت حملات التوعية حول الكورونا بالإضافة الى تفعيل جلسات عبر الانترنت حول حماية الطفل للأهل ومقدمي الرعاية خلال هذه الفترة.



عن مؤسسة الرؤية العالمية

. مؤسسة الرؤية العالمية هي مؤسسة مسيحية إنسانية عالمية تعنى بشأن الطفل وتلتزم دعم العائلات والمجتمعات الأكثر فقرًا وحاجة.

تنشط مؤسسة الرؤية العالمية في حوالى مئة دولة . وفي لبنان، بدأت عملها عام 1975 مع إندلاع الحرب الأهلية وتستمر في دعم العائلات اللبنانية واللاجئة من خلال مشاريع التنمية المحلية، أعمال الإغاثة والمناصرة.

تستمر مؤسسة الرؤية العالمية في دعمها للعائلات اللبنانية بالإضافة الى المجتمعات اللاجئة من خلال المشاريع التنموية، الإغاثة في حالات الطوارئ والمناصرة.