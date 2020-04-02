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سن الفيل تودّع الدكتور جورج سليم الحايك

2
APRIL
2020
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ودّعت سن الفيل اليوم الدكتور جورج سليم الحايك، واقيمت ظهر اليوم مراسم الجنازة  في كنيسة سانت ريتا سن الفيل، بحضور العائلة والأصدقاء، على ان يحدد لاحقا موعد للتعازي بعد انتهاء الفترة الحالية.
 
وقد نعى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الحايك قائلا "تلقّيت في الصباح الباكر الخبر المفجع بوفاة حبيبنا عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الدكتور جورج سليم الحايك. برحيله سنفتقد صديقًا وفياً، وأخاً عزيزا، وأباً حنونًا، وإنسانياً بامتياز ، ووطنياً مخلصاً، ومارونياً مؤمناً". 
 
كذلك، نعاه "رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول بوسف كنعان  قائلا "أيها الأحباء والأصدقاء، رقد على رجاء القيامة منتقلا من بيننا الى دنيا الخلود، الدكتور جورج سليم الحايك، ابن العائلة اللبنانية المارونية العريقة، والطبيب المتفاني الإنساني والمعطاء، الذي كانت تربط بين عائلتينا علاقة طويلة وراسخة عائلياً ووطنياً ومارونياً، من الأجداد الى الأبناء والأحفاد.
رحمه الله، وهو الراقد على رجاء القيامة، وألهم عائلته وجميع عارفيه ومحبيه الصبر. المسيح قام".
 
بدوره، نعى المحامي انطوان عقل الدكتور حابك قائلا" اننا فقدنا صديقًا وفياً، واخاً عزيزا، واباً حنونا،  وانسانياً بامتياز ، ووطنيًا مخلصاً، ومارونياً مؤمناً.
وتعود بي الذكرى الى أحيائنا  ذكرى  مرور مئة عام على صداقة عائلتينا (١٩١٥/٥/٥ - ٢٠١٥/٥/٥) بدءاً بجده الشهيد الخوري يوسف الحايك والمثلث الرحمات عمنا المطران بولس عقل،    وبوالده الدكتور سليم الحايك".
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