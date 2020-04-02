حملة تعقيم لهيئة قضاء عاليه

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تلبيةً لقرارات التيار الوطني الحر وتبعا لتوجيهات لجنة الطوارئ المخصصة لمواجهة ڤيروس كورونا ، قامت هيئة قضاء عاليه في التيار ممثلةً بمسؤول البلديات السيد انطوان الهاشم وبالتعاون مع شركة ASC للتعقيم والتنظيف وبحضور ممثلي التيار في بلدة رشميا

بحملة تعقيم وتطهير شملت

دير مار يوحنا للرهبنة المارونية وكنيسة مار قرياقوس في رشميا وسوقها التجاري كما تم تعقيم مدرسة الراهبات الانطونيات ومستوصف للشؤون الاجتماعية في البلدة.

على أن تستكمل في الأيام المقبلة هيئة القضاء حملة التعقيم مع الهيئات المحلية لتشمل أكبر عدد ممكن من قرى القضاء.

#سوا_لمكافحة_الكورونا