لبنان على موعد مع "رياح خماسينية".. إليكم حال الطقس المتوقع!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث سيتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة خاصة جنوب البلاد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تشكل بعض الضباب على المرتفعات

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال النهار وتشتد خلال الليل لتصل سرعتها لحدود 75كم/س خاصة جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تكون الرياح محملة بالغبار مما يؤدي انخفاض في الرؤية.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تكون الرياح ناشطة ومحملة بالغبار مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية.

درجات الحرارة على السواحل من 15 إلى 23 درجة، في الجبال من 8 إلى 15 درجة وفي الداخل من 9 إلى 18 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15و 40كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,25 ساعة غروب الشمس: 18,59