بعد نشره صورة وهو نائم في سيارته .. هذا ما قاله الطبيب في مستشفى الحريري

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بعدما نشر الطبيب في مسشتفى رفيق الحريري محمد حسام بولاد صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ينام في سيارته، قائلا: “لما تكون بحال طوارئ وما في مطرح تنام فيه بالمستشفى بوقت المناوبة، بتضطر تنام بالسيارة، أنا مش زعلان، وكلنا كأطباء مستعدين نتحمل شهور هيك، بس انتو كمان ساعدونا، وخليكن بالبيت”.



خرجت حملة تتهم مستشفى رفيق الحريري بالتقصير مع الأطباء، ليعود الطبيب وينشر توضيحاً عبر فايسبوك قال فيه: “الى كل المصطادين في الماء العكر… هناك من وجّه انتقادات للمستشفى بعد صورتي البارحة وانا في السيارة، واتهموها بأنها مقصّرة بحقّنا كأطباء.

للتوضيح، مُستشفى رفيق الحريري كان ولم يزل الحصن الأول والسد المنيع بوجه الوباء الحالي، والإجراءات السريعة التي اتّخذها هذا المستشفى بجهود الإدارة وكل الموظفين كانت سبّاقة وعلى قدر عالٍ من المهنية.



وبسبب ازدياد أعداد المرضى، ولزيادة قدرة الاستيعاب، تمّ تحويل قسم منامة الأطبّاء بعد تجهيزه جيداً الى طابق لاستقبال مرضى الكورونا، وتم إعطاء الأطباق غُرف أُخرى في قسمٍ آخر، وهذه خطوة ممتازة جدًّا ودليل دامغ على تحمّل المستشفى مسؤوليتها وعلى تضحية الأطباء دون انتظار اي مقابل.



لذلك، أعيد وأكرر، وخاصّةً لأولئك الذين يحاولون الإصطياد في الماء العكر عن سوء نية، اننا كأطباء وموظفين وإدارة عبارة عن فريق واحد وكلنا يد واحدة، نتحمّل الأعباء سويةً وسنحقق النتائج المرجوّة سويةً لانقاذ البلد من هذا الخطر المحدقصورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ينام في سيارته، قائلا: “لما تكون بحال طوارئ وما في مطرح تنام فيه بالمستشفى بوقت المناوبة ، بتضطر تنام بالسيارة، أنا مش زعلان ، وكلنا كأطباء مستعدين نتحمل شهور هيك، بس انتو كمان ساعدونا، وخليكن بالبيت”.