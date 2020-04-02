living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد نشره صورة وهو نائم في سيارته .. هذا ما قاله الطبيب في مستشفى الحريري

2
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعدما نشر الطبيب في مسشتفى رفيق الحريري محمد حسام بولاد صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ينام في سيارته، قائلا: “لما تكون بحال طوارئ وما في مطرح تنام فيه بالمستشفى بوقت المناوبة، بتضطر تنام بالسيارة، أنا مش زعلان، وكلنا كأطباء مستعدين نتحمل شهور هيك، بس انتو كمان ساعدونا، وخليكن بالبيت”.


خرجت حملة تتهم مستشفى رفيق الحريري بالتقصير مع الأطباء، ليعود الطبيب وينشر توضيحاً عبر فايسبوك قال فيه: “الى كل المصطادين في الماء العكر… هناك من وجّه انتقادات للمستشفى بعد صورتي البارحة وانا في السيارة، واتهموها بأنها مقصّرة بحقّنا كأطباء.

للتوضيح، مُستشفى رفيق الحريري كان ولم يزل الحصن الأول والسد المنيع بوجه الوباء الحالي، والإجراءات السريعة التي اتّخذها هذا المستشفى بجهود الإدارة وكل الموظفين كانت سبّاقة وعلى قدر عالٍ من المهنية.


وبسبب ازدياد أعداد المرضى، ولزيادة قدرة الاستيعاب، تمّ تحويل قسم منامة الأطبّاء بعد تجهيزه جيداً الى طابق لاستقبال مرضى الكورونا، وتم إعطاء الأطباق غُرف أُخرى في قسمٍ آخر، وهذه خطوة ممتازة جدًّا ودليل دامغ على تحمّل المستشفى مسؤوليتها وعلى تضحية الأطباء دون انتظار اي مقابل.


لذلك، أعيد وأكرر، وخاصّةً لأولئك الذين يحاولون الإصطياد في الماء العكر عن سوء نية، اننا كأطباء وموظفين وإدارة عبارة عن فريق واحد وكلنا يد واحدة، نتحمّل الأعباء سويةً وسنحقق النتائج المرجوّة سويةً لانقاذ البلد من هذا الخطر المحدقصورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ينام في سيارته، قائلا: “لما تكون بحال طوارئ وما في مطرح تنام فيه بالمستشفى بوقت المناوبة ، بتضطر تنام بالسيارة، أنا مش زعلان ، وكلنا كأطباء مستعدين نتحمل شهور هيك، بس انتو كمان ساعدونا، وخليكن بالبيت”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout