A + A -

أوضح الطبيب المتخصص بالأمراض الجرثومية في مستشفى مار جاورجيوس الروم الدكتور عيد عازار، أن الأبحاث اثبتت أن “الكلوروكين” وفي حال تم مزجه مع “الأزيتروميسين” يؤدي الى تخفيف تكاثر الفيروس داخل الخلايا ومن هنا جاء استخدامه في علاج عدد من المصابين بكورونا، مؤكدا أنه ورغم معارضة وكالة الدواء الاوروبية استخدامه غير أن ادارة الاغذية والعقاقير الأميركية (FDA) لم تقم بمنعه.



عازار وفي حديث الى صوت كل لبنان، شرح أن هذا الدواء ليس حديثا واستعماله شائع لمعالجة مصابي الملاريا وأعراضه الجانبية كأي دواء آخر، ولكنه ليس حكماً للاستخدام الشخصي عند الاصابة بكورونا، مشددا على أنه نقطة من سلسلة علاجية طويلة للكورونا ويبقى الكشف المبكر عن الاصابة هو الطريق الأنسب للتماثل الى الشفاء.



واعتبر عازار أننا في لبنان لا زلنا في مرحلة دقيقة من تفشي الفيروس، لافتا الى أن التخلص من الوباء ليس بالأمر السهل ولا طريقة علمية حتى الآن تساهم في توقّف زيادة الاصابات.